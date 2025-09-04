Fifa impuso sanciones a Argentina y Colombia por cánticos discriminatorios en eliminatorias

El Monumental fue el escenario del empate 1-1 entre Argentina y Colombia, pero lo deportivo pasó a un segundo plano por los cánticos discriminatorios que surgieron desde las tribunas.

La Fifa no dio detalles de los incidentes, aunque sí dejó claro que el castigo sería ejemplar. Así, la Asociación del Fútbol Argentino deberá pagar 120.000 francos suizos, alrededor de 149.000 dólares, además de presentar un plan de prevención para evitar que hechos similares se repitan.

El caso argentino tuvo además un capítulo adicional con Enzo Fernández. El mediocampista fue expulsado por una entrada peligrosa en ese mismo partido y recibió una sanción de dos fechas junto con una multa de 5.000 francos suizos. Además, el próximo encuentro de la selección de Lionel Scaloni en casa, frente a Venezuela, tendrá un condicionamiento especial en las tribunas como parte de las medidas disciplinarias impuestas.