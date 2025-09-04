x

Fifa impuso sanciones a Argentina y Colombia por cánticos discriminatorios en eliminatorias

El Monumental quedó en la mira y Argentina recibió una dura multa de la Fifa por los cánticos racistas ante Colombia, que también quedó en la lista.

  • Tensión entre Richard Ríos y Enzo Fernández que también hace parte de las sanciones. Foto: AFP
    Tensión entre Richard Ríos y Enzo Fernández que también hace parte de las sanciones. Foto: AFP
Sara Gil Martínez
hace 4 horas
bookmark

El Monumental fue el escenario del empate 1-1 entre Argentina y Colombia, pero lo deportivo pasó a un segundo plano por los cánticos discriminatorios que surgieron desde las tribunas.

La Fifa no dio detalles de los incidentes, aunque sí dejó claro que el castigo sería ejemplar. Así, la Asociación del Fútbol Argentino deberá pagar 120.000 francos suizos, alrededor de 149.000 dólares, además de presentar un plan de prevención para evitar que hechos similares se repitan.

El caso argentino tuvo además un capítulo adicional con Enzo Fernández. El mediocampista fue expulsado por una entrada peligrosa en ese mismo partido y recibió una sanción de dos fechas junto con una multa de 5.000 francos suizos. Además, el próximo encuentro de la selección de Lionel Scaloni en casa, frente a Venezuela, tendrá un condicionamiento especial en las tribunas como parte de las medidas disciplinarias impuestas.

Colombia también apareció en la lista “negra” de la Fifa. La Federación fue multada con 70.000 francos suizos (unos 87.000 dólares) por incidentes en el partido frente a Perú del 6 de junio. Al igual que Argentina, deberá implementar un plan de prevención para sus próximos compromisos como local.

Las sanciones no se detuvieron allí. Chile recibió una multa de 115.000 francos suizos tras los incidentes registrados en Santiago en la derrota contra Argentina. Albania fue la más castigada con 161.500 francos suizos por una larga lista de infracciones en su encuentro frente a Serbia, incluyendo interrupción del himno y mensajes inapropiados en las tribunas. Serbia, por su parte, deberá pagar 50.000 francos suizos tras su choque con Andorra, mientras que Bosnia-Herzegovina fue multada con 21.000 francos por episodios similares ante San Marino.

El mensaje de la Fifa es claro, no habrá espacio para la discriminación en el fútbol. La dureza de las cifras refleja un cambio de rumbo en la política disciplinaria del organismo, que ya en su congreso anual del año pasado había llamado a combatir de manera frontal los abusos racistas. Hoy esas palabras se transforman en sanciones concretas que buscan impactar no solo en el bolsillo de las federaciones, sino en la conciencia de hinchas y dirigentes.

Le puede interesar: El último baile de Messi en casa por las Eliminatorias Conmebol: lo más llamativo de la fecha y así se jugará

