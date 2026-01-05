Video | Bahía de Brasil se despidió de Santiago Arias y su futuro es un enigma, ¿se aleja de Nacional?

Desde que salió por primera vez del Atlético de Madrid en 2020, el futbolista antioqueño Santiago Arias ha vestido la camiseta de cuatro equipos. En medio de la pandemia por covid-19 el lateral derecho salió del cuadro colchonero a préstamo para el Bayer Leverkusen alemán. Se fue cedido. Llegaba como figura. No sumó los minutos que se esperaban. Una lesión con la Selección Colombia ante Venezuela en Barranquilla, lo sacó de las canchas. Le costó volver, pero lo hizo. En el Atlético de Madrid no tuvo espacio. Se fue para el Granada de España. Ahí encontró regularidad, pero no su mejor nivel. Tomó una decisión que, en su momento, fue cuestionada: migró al Cincinnati de la MLS. Era 2022 y el fútbol de Estados Unidos aún era visto como un lugar para retirarse. A los meses llegó Messi y esa percepción cambió.

En ese club Arias recuperó el rendimiento, la alegría. Le fue bien. Disputó 29 partidos y anotó dos goles. Además, logró regresar a la Selección Colombia después de un buen tiempo. En 2024 firmó con el Bahía de Brasil. En ese club también tuvo un paso destacado. En los 53 partidos que jugó, consiguió una anotación, pero dio varias asistencias. Además, se convirtió en líder de esa escuadra. Todo eso lo llevó a ganarse un cupo entre los convocados por Néstor Lorenzo al seleccionado nacional que jugó la Copa América de 2024 –y fue finalista. También le valió para ser tenido en cuenta en los últimos encuentros de eliminatorias. Estuvo en los encuentros en que se logró la clasificación a la Copa del Mundo. Es uno de los candidatos a tener cupo entre los elegidos. Sería su tercer Mundial.

¿Cuál será el futuro de Santiago Arias en el fútbol antes del Mundial 2026?

Arias es un futbolista experimentado: tiene 33 años, de los que ha dedicado 17 al fútbol profesional. El lateral debutó en 2009 con La Equidad de Bogotá –ahora Inter de Bogotá. Estuvo en ese club hasta 2011. Después se fue para el Sporting de Lisboa y de ahí al PSV holandés, hasta recaer en el Atlético de Madrid en 2018. Estuvo en los mundiales de 2014 y 2018. En el primero fue suplente. En el segundo titular indiscutido. Eso podría ser mérito para que lo llevaran a Norteamérica 2026. Sin embargo, el fútbol de selecciones es distinto: el mérito pasado no tiene peso. Aquí solo interesa el presente, si mucho lo que se hizo cinco, seis meses atrás. Por eso ahora que Arias se quedó sin equipo, debe buscar rápido una alternativa donde jugar en el inicio de este año mundialista.

El futbolista antioqueño no seguirá con Bahía de Brasil. El club lo confirmó con una publicación en X. “Gracias Santiago Arias! El lateral no estará presente en el regreso del equipo a entrenamientos, tras dos temporadas defendiendo al equipo”, decía el comunicado que estaba acompañado de un video con las mejores acciones de Arias con ese club y tenía como fondo la canción “Ya no sé qué hacer conmigo” del Cuarteto de Nos.

El futuro de Arias es un enigma. El futbolista llegó a Medellín antes de que empezaran las fiestas de fin de año. En el aeropuerto de Rionegro lo recibieron como un rey: aplausos, fotos, el deseo de que llegara a Atlético Nacional. El futbolista no dijo nada. Desde hace un tiempo se especula con que estaría cerca del cuadro verde. Hubo un momento en que se dijo que era cuestión de horas que se confirmara el acuerdo verbal entre las partes.