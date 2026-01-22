x

Santiago Arias buscará cupo a su tercer Mundial jugando en un “grande” de Argentina, ¿a qué equipo llegará?

El futbolista colombiano, de 34 años, es uno de los potenciales candidatos a ser convocados por Néstor Lorenzo para la Copa Mundo que se jugará en junio y julio de este año.

  El lateral derecho Santiago Arias ha disputado 65 partidos con la Selección Colombia de mayores. Lleva dos Copa del Mundo. FOTO: Getty
    El lateral derecho Santiago Arias ha disputado 65 partidos con la Selección Colombia de mayores. Lleva dos Copa del Mundo. FOTO: Getty
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 5 horas
Tiene una obsesión: ir al Mundial de Norteamérica. De lograrlo se sumaría al pequeño grupo de futbolistas colombianos que han disputado tres ediciones de la Copa del Mundo. Por el momento, solo lo han hecho Carlos “El Pibe” Valderrama, Freddy Rincón y Faryd Mondragón. El lateral antioqueño Santiago Arias también quiere hacer historia.

El futbolista, de 34 años, se puede sumar con David Ospina, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Camilo Vargas a ese listado. Todos son parte de una de las mejores generaciones que ha tenido el fútbol colombiano y estuvieron en Brasil 2014 y Rusia 2018. Ospina, Vargas, Rodríguez y Quintero tienen casi que el cupo fijo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

Le puede interesar: “No volvería a negociar con James”: el máximo accionista del Junior fue contundente sobre el tema

El arquero paisa es titular indiscutido en Atlético Nacional. Vargas, que fue su suplente en los dos mundiales anteriores, es el dueño del arco de la Selección hace varios años y es ficha clave en el Atlas de México. James Rodríguez, aunque no tiene equipo, es el líder del seleccionado nacional y es complicado que lo dejen por fuera.

Momento de la lesión de Arias en el partido frente a Venezuela. Foto: EFE
Momento de la lesión de Arias en el partido frente a Venezuela. Foto: EFE

Quintero, que está en River Plate de Argentina, también es “inamovible” en la nómina de Néstor Lorenzo. No es el caso de Arias. El lateral derecho antioqueño ha disputado 65 partidos con la Selección de mayores. Hubo un momento en que era titular indiscutido. Sin embargo, tras la lesión que sufrió en 2020 perdió pista. Regresó en septiembre de 2023, para un duelo contra Venezuela.

Desde entonces, fue llamado a 21 partidos, pero estuvo por fuera en once. En su posición hay mucha competencia. El titular indiscutido es el antioqueño Daniel Muñoz, del Crystal Palace inglés. También ha sido llamado para jugar por la banda derecha Andrés Felipe Román, quien no ha tenido su mejor rendimiento, pero es titular con Nacional.

Amplíe la noticia: Esta es la lesión que sufrió Santiago Arias

¿Cuál será el equipo donde Arias busque el cupo al Mundial?

Arias, en cambio, no tiene equipo. El futbolista antioqueño terminó contrato con Bahía de Brasil en diciembre del 2025. Se dijo que llegaría a Atlético Nacional. Hubo un momento donde se aseguró que su fichaje estaba cerrado. Sin embargo, los directivos del cuadro verde dijeron que fue imposible contratarlo porque su salario estaba por encima de las posibilidades del club.

Desde entonces, el nombre de Arias sonó para reforzar equipos de la MLS de Estados Unidos donde ya estuvo, Brasil y Argentina. Parece que el sur del continente será su destino. La prensa argentina aseguró en las últimas horas que “Santi” llegó a un acuerdo con Independiente de Avellaneda, uno de los cuadros históricos de ese país y máximo ganador en la historia de la Copa Libertadores (7 títulos).

El cuadro de Avellaneda no disputará torneo internacional este año. Sin embargo, le ofrecieron un contrato de dos años al futbolista colombiano, cuyo nombre ha caído bien en el entorno. “Llega con el objetivo de jugar en Independiente para llegar al Mundial con su Selección. Bienvenidos sean los jugadores con trayectoria y ambición. Buen refuerzo”, trinó uno de los hinchas en su cuenta de X.

Independiente será el décimo primer equipo en el que juegue Santiago Arias. El colombiano estuvo en Inter de Bogotá (antes Equidad), Sporting de Lisboa B y A, PSV de Países Bajos en la categoría sub-21 y profesional; Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Granda, Cincinnati y Bahía de Brasil. Suma 402 partidos como profesional, en los que ha marcado 18 goles y dado 38 asistencias.

Siga leyendo: A punta de goles, Luis Suárez va ganando la carrera por ser el 9 titular de la Selección Colombia en el Mundial

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos Mundiales ha jugado Santiago Arias?
Ha disputado dos Copas del Mundo con Colombia: Brasil 2014 y Rusia 2018.
¿Por qué Santiago Arias no es titular en la Selección?
Porque perdió continuidad tras una lesión en 2020 y hoy compite con Daniel Muñoz, titular indiscutido en la banda derecha.
¿Dónde jugará Santiago Arias en 2026?
Todo indica que su próximo club será Independiente de Avellaneda, con quien negocia un contrato por dos temporadas.

