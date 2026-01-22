Santiago Arias buscará cupo a su tercer Mundial jugando en un “grande” de Argentina, ¿a qué equipo llegará?

El arquero paisa es titular indiscutido en Atlético Nacional. Vargas, que fue su suplente en los dos mundiales anteriores, es el dueño del arco de la Selección hace varios años y es ficha clave en el Atlas de México. James Rodríguez, aunque no tiene equipo, es el líder del seleccionado nacional y es complicado que lo dejen por fuera.

Momento de la lesión de Arias en el partido frente a Venezuela. Foto: EFE

Quintero, que está en River Plate de Argentina, también es “inamovible” en la nómina de Néstor Lorenzo. No es el caso de Arias. El lateral derecho antioqueño ha disputado 65 partidos con la Selección de mayores. Hubo un momento en que era titular indiscutido. Sin embargo, tras la lesión que sufrió en 2020 perdió pista. Regresó en septiembre de 2023, para un duelo contra Venezuela.

Desde entonces, fue llamado a 21 partidos, pero estuvo por fuera en once. En su posición hay mucha competencia. El titular indiscutido es el antioqueño Daniel Muñoz, del Crystal Palace inglés. También ha sido llamado para jugar por la banda derecha Andrés Felipe Román, quien no ha tenido su mejor rendimiento, pero es titular con Nacional. Amplíe la noticia: Esta es la lesión que sufrió Santiago Arias

¿Cuál será el equipo donde Arias busque el cupo al Mundial?

Arias, en cambio, no tiene equipo. El futbolista antioqueño terminó contrato con Bahía de Brasil en diciembre del 2025. Se dijo que llegaría a Atlético Nacional. Hubo un momento donde se aseguró que su fichaje estaba cerrado. Sin embargo, los directivos del cuadro verde dijeron que fue imposible contratarlo porque su salario estaba por encima de las posibilidades del club.

Desde entonces, el nombre de Arias sonó para reforzar equipos de la MLS de Estados Unidos –donde ya estuvo–, Brasil y Argentina. Parece que el sur del continente será su destino. La prensa argentina aseguró en las últimas horas que “Santi” llegó a un acuerdo con Independiente de Avellaneda, uno de los cuadros históricos de ese país y máximo ganador en la historia de la Copa Libertadores (7 títulos).

El cuadro de Avellaneda no disputará torneo internacional este año. Sin embargo, le ofrecieron un contrato de dos años al futbolista colombiano, cuyo nombre ha caído bien en el entorno. “Llega con el objetivo de jugar en Independiente para llegar al Mundial con su Selección. Bienvenidos sean los jugadores con trayectoria y ambición. Buen refuerzo”, trinó uno de los hinchas en su cuenta de X.

Independiente será el décimo primer equipo en el que juegue Santiago Arias. El colombiano estuvo en Inter de Bogotá (antes Equidad), Sporting de Lisboa B y A, PSV de Países Bajos en la categoría sub-21 y profesional; Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Granda, Cincinnati y Bahía de Brasil. Suma 402 partidos como profesional, en los que ha marcado 18 goles y dado 38 asistencias.