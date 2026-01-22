Santiago Arias buscará cupo a su tercer Mundial jugando en un “grande” de Argentina, ¿a qué equipo llegará?

Tiene una obsesión: ir al Mundial de Norteamérica. De lograrlo se sumaría al pequeño grupo de futbolistas colombianos que han disputado tres ediciones de la Copa del Mundo. Por el momento, solo lo han hecho Carlos “El Pibe” Valderrama, Freddy Rincón y Faryd Mondragón. El lateral antioqueño Santiago Arias también quiere hacer historia.
El futbolista, de 34 años, se puede sumar con David Ospina, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Camilo Vargas a ese listado. Todos son parte de una de las mejores generaciones que ha tenido el fútbol colombiano y estuvieron en Brasil 2014 y Rusia 2018. Ospina, Vargas, Rodríguez y Quintero tienen casi que el cupo fijo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.
