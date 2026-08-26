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Luis de la Fuente habló sobre las sanciones a Argentina tras la final del Mundial: “Nuestros jugadores son las víctimas”

El entrenador de España rechazó lo sucedido y aclaró los términos de su relación con su homólogo argentino Lionel Scaloni tras la final disputada en Nueva Jersey.

  • Luis de la Fuente reiteró su rechazo al actuar argentino y defendió a los integrantes de la plantilla española. Fotos: Getty Images y AFP
    Luis de la Fuente reiteró su rechazo al actuar argentino y defendió a los integrantes de la plantilla española. Fotos: Getty Images y AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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Tras más de un mes de haberse disputado la final del Mundial 2026, aún hay reacciones sobre lo ocurrido en aquel partido, especialmente aquellos incidentes al final donde los jugadores de Argentina agredieron a integrantes de la plantilla española. Sobre esto, el técnico de la Selección de España, Luis de la Fuente, alzó la voz.

Lo hizo ante los micrófonos del programa 25 horas de Radio Nacional de España; allí, De la Fuente expresó su profundo rechazo a los hechos violentos protagonizados por la delegación argentina tras el pitazo final.

“Lo que no se puede dar es esa imagen, ante más de dos mil millones de personas, de un final tan feo”, subrayó el entrenador campeón del mundo y reafirmó la inocencia de su plantel ante las agresiones.

Lea también: Video | Así registraron las cámaras las agresiones de Paredes a los españoles tras el pitazo final

“Lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas. Nadie tuvo nada que ver en ninguno de esos enfrentamientos: fueron víctimas y, verdaderamente, los perjudicados de todas esas situaciones”, reiteró.

Estas palabras del técnico español se dan luego de que la Comisión Disciplinaria de la Fifa oficializara los castigos por los incidentes ocurridos durante y después de la final entre los que destacan la sanción a Leandro Paredes, quien fue suspendido con 10 partidos y una multa de 90.000 dólares tras haber tomado del cuello al defensor español Eric García y empujado al suelo a Gavi.

Asimismo, el defensor Nahuel Molina fue penalizado con siete encuentros de suspensión y una multa de 90.000 dólares por golpear a Rodri mientras que el asistente técnico Roberto Ayala recibió tres partidos de sanción y el mediocampista Thiago Almada fue castigado con un partido.

En contraste, el combinado español solo registró una baja: el jugador Gavi, quien recibió una fecha de suspensión y una multa de 30.000 dólares por conducta antideportiva. “Hay organismos y cada uno toma la decisión que cree que tiene que tomar”, aludió De la Fuente sobre el alcance de las medidas por el tribunal de la Fifa.

No obstante, ante el medio radial el estratega campeón reconoció que lo sucedido no dañó la relación con su homólogo Lionel Scaloni, a quien conoce desde su etapa de formación en la escuela de técnicos.

De la Fuente reveló haber recibido mensajes de disculpa por parte de Scaloni y de otros miembros de la delegación albiceleste tras el desarrollo de la jornada. “Tengo una grandísima relación y es amigo, es una persona con valores y principios, sé que no le gustó ese comportamiento”, concluyó.

Siga leyendo: Fuertes sanciones contra Argentina y la AFA por lo sucedido en el Mundial

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Preguntas y respuestas

¿Qué dijo Luis de la Fuente sobre las agresiones de Argentina a España?
Luis de la Fuente rechazó los hechos violentos y aseguró que los jugadores españoles fueron las víctimas de los enfrentamientos. También lamentó la imagen ofrecida ante una audiencia de más de 2.000 millones de personas.
¿Luis de la Fuente y Lionel Scaloni siguen teniendo una buena relación después de la final?
Sí. De la Fuente afirmó que mantiene una “grandísima relación” con Scaloni, a quien considera amigo. Además, reveló que el técnico argentino y otros integrantes de la delegación albiceleste le enviaron mensajes de disculpa.
¿Qué sanciones impuso la FIFA a los jugadores argentinos por los incidentes de la final del Mundial 2026?
Leandro Paredes recibió 10 partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares; Nahuel Molina, siete partidos y 90.000 dólares. Roberto Ayala fue sancionado con tres partidos y Thiago Almada con uno.

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