Samuel Martínez, brújula de Colombia para enfrentar a Uruguay en el Sudamericano Sub-17

Así como comenzaron a figurar los principales volantes creativos que han sido referentes de Colombia, Samuel Martínez porta el número 10 en la Selección Sub-17 que participa en el Sudamericano de Paraguay, y que este jueves, a las 3:00 p. m., tendrá su tercer examen frente a Uruguay.
Martínez, nacido en Tuluá, Valle del Cauca, es uno de los tres jugadores que Atlético Nacional aporta al conjunto tricolor, junto al volante centro cucuteño Simón Rojas y el extremo cartagenero José Escorcia. Todos hacen parte de las divisiones menores del club verdolaga, tras el proceso de captación que lidera el cazatalentos Camilo Pérez.