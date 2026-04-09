Niño de 4 años murió en absurdo accidente tras sacar la cabeza por la ventana de un bus en el Oriente antioqueño

Una madre y su hijo de 4 años estaban viajando de Granada, Antioquia, hacia Medellín en un bus intermunicipal. En medio del recorrido, el menor asomó la cabeza por la ventana de este vehículo y en ese instante pasó otro bus y lo golpeó, provocándole lesiones que posteriormente le costaron la vida.
Los hechos ocurrieron el pasado lunes en la vía El Santuario-Granada, en el corredor que da acceso a este último municipio, cuando un bus de la empresa Flota Granada –en el que iba el menor– se cruzó con otro de Coonorte, justo en el instante en el que el niño sacó su cabeza.