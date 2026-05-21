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Con Mané como estandarte y sed de gloria: Senegal presentó su prelista para el Mundial 2026 con aires de “revancha”

Tras el trago amargo de la Copa de África, el seleccionador Pape Thiaw destapó una prelista de 28 guerreros liderada por Sadio Mané y Kalidou Koulibaly, por lo que van dispuestos a conquistar América en la cita mundialista.

  • A pesar de las alarmas por la lesión de Koulibaly, el combinado africano mete miedo en un Grupo I donde medirá fuerzas contra la gigante Francia. FOTO: Tomada de redes sociales @GaindeYi y AFP
    A pesar de las alarmas por la lesión de Koulibaly, el combinado africano mete miedo en un Grupo I donde medirá fuerzas contra la gigante Francia. FOTO: Tomada de redes sociales @GaindeYi y AFP
  • La Selección de Senegal celebrando el título de la Copa Africana que después les quitaron. FOTO: Tomada de redes sociales @GaindeYi
    La Selección de Senegal celebrando el título de la Copa Africana que después les quitaron. FOTO: Tomada de redes sociales @GaindeYi
  • Sadio Mané, jugador del Al-Nassr y capitán de la Selección de Senegal. FOTO: Tomada de redes sociales @GaindeYi
    Sadio Mané, jugador del Al-Nassr y capitán de la Selección de Senegal. FOTO: Tomada de redes sociales @GaindeYi
Agencia AFP
hace 1 hora
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Senegal “sueña a lo grande” en el Mundial de fútbol de Norteamérica con su prelista de 28 jugadores, liderada por la estrella nacional Sadio Mané, declaró este jueves 21 de mayo su seleccionador, Pape Thiaw. A falta de definir todos los cupos, se preparan de la mejor manera.

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Junto a Sadio Mané, de 34 años, ex de Liverpool y Bayern Múnich que ahora juega en el Al Nassr saudita, figuran otros nombres destacados como Idrissa Gana Gueye, el arquero Édouard Mendy o el capitán Kalidou Koulibaly, que por una lesión de muslo no juega desde el 8 de abril.

La Selección de Senegal celebrando el título de la Copa Africana que después les quitaron. FOTO: Tomada de redes sociales @GaindeYi
La Selección de Senegal celebrando el título de la Copa Africana que después les quitaron. FOTO: Tomada de redes sociales @GaindeYi

“Es un grupo equilibrado y bien pensado para responder a las exigencias de este Mundial, que es una competición intensa”, declaró este jueves el seleccionador en una conferencia de prensa en Dakar.

Su listado de 28 hombres será reducido a 26 antes de la competición que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. El tiempo límite para definir todo es el próximo martes 2 de junio.

Senegal es recordado recientemente tras ganar el pasado mes de enero la Copa de África de Naciones (CAN), pero luego, en medio de una larga polémica, fue desposeído del título en los despachos, en beneficio de su rival de la final, Marruecos. Aseguraron venir con sed de “revancha”.

En el Mundial de Norteamérica 2026, que se llevará a cabo entre los países de México, Estados Unidos y Canadá, los Leones de la Teranga están encuadrados en el Grupo I, junto a Francia, Noruega e Irak, siendo uno de los llamados a pelear el segundo puesto.

Esta es la prelista de 28 jugadores de Senegal para el Mundial 2026. ¿Cuáles serán los dos afectados?

Arqueros (3): Édouard Mendy (Al Ahly/RSA), Mory Diaw (Le Havre/FRA), Yehvann Diouf (Niza/FRA).

Defensas (9): Kalidou Koulibaly (Al Hilal/RSA), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa/ISR), Moussa Niakhaté (Lyon/FRA), Ismail Jakobs (Galatasaray/TUR, Mamadou Sarr (Estrasburgo/FRA), Antoine Mendy (Niza/FRA), Ilay Camara (Anderlecht/BEL), El Hadji Malick Diouf (West Ham/ENG), Krépin Diatta (Mónaco/FRA), Moustapha Mbow (Paris FC/FRA).

Mediocampistas (6): Idrissa Gana Gueye (Everton/ENG), Pape Matar Sarr (Tottenham/ENG), Pathé Ciss (Rayo Vallecano/ESP), Pape Gueye (Villarreal/ESP), Lamine Camara (Mónaco/FRA), Habib Diarra (Sunderland/ENG), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich/GER).

Sadio Mané, jugador del Al-Nassr y capitán de la Selección de Senegal. FOTO: Tomada de redes sociales @GaindeYi
Sadio Mané, jugador del Al-Nassr y capitán de la Selección de Senegal. FOTO: Tomada de redes sociales @GaindeYi

Atacantes (10): Sadio Mané (Al Nassr/RSA), Bamba Dieng (Lorient/FRA), Nicolas Jackson (Bayern Munich/GER), Iliman Ndiaye (Everton/ENG), Ismaïla Sarr (Crystal Palace/ENG), Chérif Ndiaye (Samsunspor/TUR), Cheikh Sabaly (Metz/FRA), Ibrahima Mbaye (PSG/FRA), Assane Diao (Como/ITA).

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