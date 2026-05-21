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Alerta por desigualdad digital en Colombia; un 44% de estudiantes no tienen internet

En los casos más extremos, estudiantes en regiones como Chocó quedan excluidos del aprendizaje digital, profundizando la desigualdad y cerrando su acceso a la empleabilidad.

  • Brecha digital en Colombia limita educación y empleo. Foto: Getty
    Brecha digital en Colombia limita educación y empleo. Foto: Getty
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 50 minutos
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El 44% de los estudiantes colombianos no cuenta con acceso a internet y en regiones como Chocó la conectividad no supera el 1%, una realidad que pone en debate la inclusión, empleabilidad e inteligencia artificial en la educación superior. Más de 8.000 expertos iberoamericanos coincidieron en que cerrar estas brechas es clave para el futuro del sistema universitario en la región.

La falta de acceso a internet sigue afectando las oportunidades educativas en amplios sectores del país. En Colombia, el 44% de los estudiantes aún no tiene cobertura de internet y en departamentos como Chocó la conectividad es prácticamente inexistente. Ese fue uno de los puntos de partida del Seminario Internacional “Los futuros de la Educación Superior: empleabilidad, inclusión e inteligencia artificial”, un encuentro coorganizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Universidad de los Llanos, con apoyo de la ASCUN, el SUE, el FODESEP, la ACIET y la Red Colombiana de Posgrados.

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El evento reunió a más de 8.000 expertos iberoamericanos y a cientos de rectores y académicos de países como Colombia, Argentina, Ecuador, Bolivia y Perú, en un debate que se desarrolló de forma presencial en la Universidad de Los Llanos y con transmisión en directo para toda la región.

En este encuentro, Jairo Torres, presidente de ASCUN y SUE, advirtió sobre las profundas desigualdades del sistema educativo colombiano. “Siempre que hablamos de educación superior en Colombia encontramos beneficios y avances, pero principalmente concentrados en pocas ciudades. No obstante, los indicadores educativos señalan profundas asimetrías en el país. Hemos venido haciendo grandes esfuerzos en materia de cobertura, pero las cifras contrastan en las regiones. A nivel nacional, la cobertura se sitúa en el 56% y está por debajo de la media de los países de la región. Y, por ejemplo. En el oriente del país incluso hay tres departamentos que no tienen educación superior”.

Desde la rectoría de la Universidad de Los Llanos, Charles Arosa puso el foco en la inclusión como base del sistema educativo. “la discriminación no surge del nacimiento y de la infancia. En la construcción de escenarios basados en la inclusión que reflejen el ser debe sostenerse la labor de una sociedad. Todos merecemos oportunidades en materia de empleabilidad, de inclusión y nuevas tecnologías, como la IA, para hacer algo por cada uno y por la sociedad”.

Por su parte, Lorenzo Portocarrero, director ejecutivo de ACIET, advirtió que el momento actual exige replantear los modelos educativos. “en un momento determinante, que nos obliga a repensar nuestros modelos educativos universitarios. Los ejes que nos convocan hoy no son aislados. La empleabilidad nos invita a reflexionar sobre la pertinencia de la formación, y la IA nos plantea nuevas oportunidades, pero también enormes retos éticos”.

El análisis sobre empleabilidad ocupó una de las mesas centrales del encuentro, moderada por Rafael Puyol, presidente de UNIR. Allí, el académico definió este concepto como un proceso dinámico. “La empleabilidad es la capacidad que tiene una persona para conseguir, mantener y progresar a través de la formación adquirida. Pero ésta no es una capacidad estática, sino fluctuante a lo largo del tiempo. El análisis de la empleabilidad plantea dos cuestiones claves: ¿las universidades ofrecen los titulados que demanda el sector productivo? ¿Y los titulados tienen la formación adecuada para los trabajos que deben desempeñar?”.

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Puyol añadió además una alerta sobre la estructura del mercado laboral. “Hay una sobreoferta evidente de titulados en sectores de baja demanda, y pocos en áreas estratégicas como las STEM. En ese campo existe un déficit evidente de profesionales, especialmente acusado entre las mujeres. El sector de las nuevas tecnologías aún está profundamente masculinizado”.

Antonio José Castro, director general de Proyección Social de la Universidad de Los Llanos, llamó a romper inercias en la formación profesional. “El mercado laboral ha venido mostrando una tendencia conformista, proyectando profesionales casi en las mismas dimensiones. Aún hay temor a las nuevas iniciativas. Tenemos que romper esa barrera para incorporar más conocimientos STEM. Y también debemos perder miedo a innovar, a las matemáticas, a las ciencias duras”.

El seminario cerró con nuevas mesas de debate sobre inclusión e inteligencia artificial, consolidándose como un espacio de referencia para la agenda educativa iberoamericana en un momento en el que la brecha digital y la transformación tecnológica redefinen el futuro de la educación superior en la región.

*Redacción con información de Europa Press

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