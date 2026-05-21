Alerta por desigualdad digital en Colombia; un 44% de estudiantes no tienen internet

El 44% de los estudiantes colombianos no cuenta con acceso a internet y en regiones como Chocó la conectividad no supera el 1%, una realidad que pone en debate la inclusión, empleabilidad e inteligencia artificial en la educación superior. Más de 8.000 expertos iberoamericanos coincidieron en que cerrar estas brechas es clave para el futuro del sistema universitario en la región.

La falta de acceso a internet sigue afectando las oportunidades educativas en amplios sectores del país. En Colombia, el 44% de los estudiantes aún no tiene cobertura de internet y en departamentos como Chocó la conectividad es prácticamente inexistente. Ese fue uno de los puntos de partida del Seminario Internacional “Los futuros de la Educación Superior: empleabilidad, inclusión e inteligencia artificial”, un encuentro coorganizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Universidad de los Llanos, con apoyo de la ASCUN, el SUE, el FODESEP, la ACIET y la Red Colombiana de Posgrados.

Entérese: Millonario programa de IA del Gobierno no arranca: Ejecución apenas llega al 2%, alerta Contraloría

El evento reunió a más de 8.000 expertos iberoamericanos y a cientos de rectores y académicos de países como Colombia, Argentina, Ecuador, Bolivia y Perú, en un debate que se desarrolló de forma presencial en la Universidad de Los Llanos y con transmisión en directo para toda la región.

En este encuentro, Jairo Torres, presidente de ASCUN y SUE, advirtió sobre las profundas desigualdades del sistema educativo colombiano. “Siempre que hablamos de educación superior en Colombia encontramos beneficios y avances, pero principalmente concentrados en pocas ciudades. No obstante, los indicadores educativos señalan profundas asimetrías en el país. Hemos venido haciendo grandes esfuerzos en materia de cobertura, pero las cifras contrastan en las regiones. A nivel nacional, la cobertura se sitúa en el 56% y está por debajo de la media de los países de la región. Y, por ejemplo. En el oriente del país incluso hay tres departamentos que no tienen educación superior”.