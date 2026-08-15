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Roger Martínez tiene nuevo equipo en el fútbol árabe; ¿dónde jugará?

El delantero colombiano Roger Martínez sigue en el fútbol de Medio Oriente y apagó los rumores que lo vinculaban con Suramérica.

  • Roger Martínez en su primer entrenamiento con Al-Shabab. FOTO: X Al-Shabab
    Roger Martínez en su primer entrenamiento con Al-Shabab. FOTO: X Al-Shabab
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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Roger Martínez continuará en el fútbol de Arabia Saudita a pesar de los rumores que lo ubicaban en Colombia o Argentina. El cartagenero que estuvo en la última temporada en el Al-Taawoun, club en el que jugó en las dos campañas anteriores y se consolidó como uno de los mejores delanteros del fútbol saudí junto a Cristiano Ronaldo, Ivan Toney o Julián Quiñones.

A pesar del buen rendimiento con su primer club en Medio Oriente, el cartagenero llegó a un acuerdo con la directiva de Al-Taawoun para culminar su contrato y quedar en la agencia libre. Gracias a que el atacante tenía su ficha en su poder, se rumoreó con un posible regreso a Racing Club de Avellaneda y el interés de clubes como Boca Juniors o Junior de Barranquilla.

Ninguna de las opciones sudamericanas tuvo probabilidades reales de concretarse, ya que Martínez quería seguir en el fútbol árabe. Por esta razón, el internacional con la selección Colombia firmó por un año hasta junio de 2027 con el Al-Shabab, uno de los clubes fundadores del balompié en este país y con tradición futbolera como pocos en Arabia. El bolivarense podría extender su contrato por un año más a final de temporada.

Jugadores de la talla de Giacomo Bonaventura, Yacine Adli, Grzegorz Krychowiak, Iván Rakitic o Ever Bánega han vestido la camiseta del nuevo club de Roger. Cabe destacar que en el anterior curso de la liga saudí, Martínez anotó 23 goles y dio 2 asistencias en 32 partidos, números que lo dejaron en la cuarta casilla de la tabla de goleadores.

El sueño de volver a la selección

Con el ejemplo de Julián Quiñones en México o el buen momento que vive Cristiano Ronaldo con Al Nassr, podría tomarse más consideración con el buen nivel del fútbol en Arabia Saudita. Roger fue uno de los goleadores de esta liga y se le vio claramente frustrado en redes sociales cuando no recibió un lugar en los convocados de Colombia para el Mundial.

Nivel de selección no le falta; además, le puede favorecer el mal momento que viven los delanteros colombianos con la selección (no en sus clubes), y por esta razón, podría tener una posibilidad de volver a vestir la tricolor de cara a las eliminatorias del Mundial 2030 y la Copa América de 2028.

Lea también: ¡Empezó con toda! Luis Díaz anotó su segundo gol de la pretemporada con el Bayern Múnich

¿En qué equipo jugará Roger Martínez en la temporada 2026-27?
Roger Martínez jugará en el Al-Shabab de Arabia Saudita, después de terminar su vínculo contractual con Al-Taawoun y decidir continuar su carrera en el fútbol árabe.
¿Hasta cuándo firmó Roger Martínez con Al-Shabab?
Roger Martínez firmó un contrato por un año, hasta junio de 2027, con posibilidad de extenderlo por una temporada adicional al finalizar la campaña.
¿Cuántos goles marcó Roger Martínez en la última temporada en Arabia Saudita?
Roger Martínez marcó 23 goles y dio 2 asistencias en 32 partidos durante la última temporada de la liga saudí, cifras que lo ubicaron en el cuarto puesto de la tabla de goleadores.

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