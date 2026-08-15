Roger Martínez tiene nuevo equipo en el fútbol árabe; ¿dónde jugará?

Roger Martínez continuará en el fútbol de Arabia Saudita a pesar de los rumores que lo ubicaban en Colombia o Argentina. El cartagenero que estuvo en la última temporada en el Al-Taawoun, club en el que jugó en las dos campañas anteriores y se consolidó como uno de los mejores delanteros del fútbol saudí junto a Cristiano Ronaldo, Ivan Toney o Julián Quiñones.

A pesar del buen rendimiento con su primer club en Medio Oriente, el cartagenero llegó a un acuerdo con la directiva de Al-Taawoun para culminar su contrato y quedar en la agencia libre. Gracias a que el atacante tenía su ficha en su poder, se rumoreó con un posible regreso a Racing Club de Avellaneda y el interés de clubes como Boca Juniors o Junior de Barranquilla.

Ninguna de las opciones sudamericanas tuvo probabilidades reales de concretarse, ya que Martínez quería seguir en el fútbol árabe. Por esta razón, el internacional con la selección Colombia firmó por un año hasta junio de 2027 con el Al-Shabab, uno de los clubes fundadores del balompié en este país y con tradición futbolera como pocos en Arabia. El bolivarense podría extender su contrato por un año más a final de temporada.