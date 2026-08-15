Sneyder Pinilla continuará como testigo clave en el caso UNGRD tras decisión de un juez de Bogotá

Sneyder Pinilla Álvarez seguirá colaborando con la justicia colombiana en las investigaciones por el entramado de corrupción que se habría desarrollado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Un juez de Bogotá aprobó la prórroga, por un año, de su principio de oportunidad. La decisión fue adoptada por el Juzgado 24 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, tras una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación. Con la extensión del acuerdo, Pinilla continuará como testigo de cargo en procesos relacionados con el direccionamiento de contratos y la apropiación de recursos públicos en la entidad. Puede leer: Caso UNGRD: Corte Suprema deja en libertad al exministro Luis Fernando Velasco Según el acuerdo, el exsubdirector está comprometido a entregar información y declarar en 18 procesos penales que involucran a 23 personas. Entre los investigados aparecen exfuncionarios del Gobierno, excongresistas, empresarios y particulares vinculados al caso UNGRD. En un comunicado, el abogado de Pinilla, Gustavo Moreno Rivera, aseguró que la decisión demuestra que la información entregada por su cliente ha sido contrastada y verificada por las autoridades. Según el defensor, su colaboración ha permitido avanzar en más de 25 investigaciones y ha contribuido a otros procesos de negociación con la justicia.

La defensa también señaló que, como resultado de las investigaciones, se han obtenido más de 12 sentencias condenatorias y se han recuperado alrededor de 10.000 millones de pesos relacionados con los hechos investigados. Conozca: Funcionario de Petro fue quien rechazó ayuda internacional tras el terremoto, como ocurrió con las inundaciones en Córdoba Uno de los episodios mencionados por Moreno es una operación con agentes encubiertos que permitió detectar un supuesto intento de soborno superior a 13.000 millones de pesos para que Pinilla modificara su versión y dejara de colaborar con las autoridades. El operativo derivó en la captura de Edgar Riveros Rey y otras personas.

¿Quién es Sneyder Pinilla?

Pinilla fue subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD durante el gobierno de Gustavo Petro y se convirtió en uno de los principales testigos del escándalo de corrupción que involucró a la entidad. Sus declaraciones han sido utilizadas por la Fiscalía para investigar un esquema en el que se habrían direccionado contratos y utilizado recursos públicos para el pago de sobornos a congresistas a cambio de respaldos políticos en el Congreso. En otras noticias: Estos son los 90 escándalos de Gustavo Petro durante su Gobierno En abril de 2025, Pinilla fue condenado mediante un preacuerdo a cinco años, ocho meses y un día de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. Además, reintegró 618 millones de pesos correspondientes a dineros recibidos como dádivas.

La defensa de Sneyder Pinilla aseguró que su colaboración ha permitido avanzar en investigaciones por el entramado de corrupción de la UNGRD y en procesos contra exfuncionarios y particulares. FOTO: Colprensa.

El exfuncionario también ha señalado a otros implicados y ha entregado información sobre el funcionamiento del entramado de corrupción. Su colaboración ha alcanzado incluso escenarios internacionales: en junio pasado envió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y a congresistas de ese país, en la que manifestó su disposición a aportar documentos y testimonios sobre posibles operaciones relacionadas con recursos públicos colombianos. Con la nueva decisión judicial, Pinilla deberá continuar cumpliendo los compromisos adquiridos con la Fiscalía mientras avanzan las investigaciones y procesos derivados del caso UNGRD. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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