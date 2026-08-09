River toca fondo con su peor racha histórica; y Boca tampoco convence con Villa y Montero

River Plate no logra detener su caída: este sábado volvió a perder y atraviesa la peor racha de su historia, con seis derrotas consecutivas en torneos locales por primera vez en sus más de cien años de existencia.
En esta ocasión, el Millonario fue derrotado 1-0 de visita por Tigre en partido de la cuarta fecha del torneo Clausura, en el que ocupa el último puesto del Grupo B, sin unidades.
El delantero Ignacio Russo, hijo del fallecido entrenador Miguel Russo, aprovechó a los 78 minutos un error defensivo de Aníbal Moreno para batir al portero Santiago Beltrán y darle el triunfo a Tigre.