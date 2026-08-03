Sebastián Villa asistió en el empate de Boca mientras River se hunde tras la salida de Juanfer Quintero

River Plate prolongó su pésimo momento con otra derrota, la cuarta consecutiva, ahora con un 1-0 frente a Rosario Central en el estadio Monumental, un resultado que deja al Millonario en el fondo de la tabla de posiciones del torneo Clausura del fútbol argentino . En la noche del domingo, en el estadio Monumental, River sufrió otro golpazo dentro de un contexto de resultados y rendimientos negativos, el quinto tropiezo seguido en el ámbito local si se incluye la final del torneo Apertura perdida contra Belgrano (2-3), más la eliminación ante el modesto Aldosivi (1-3) en la Copa Argentina. Rosario Central, que también llegaba con necesidades a este partido, marcó la diferencia cerca de la media hora, con un centro venenoso del colombiano Jaminton Campaz, que Nicolás Otamendi (27', en contra) empujó ante su propia valla en un intento por despejar. A partir de allí, River generó situaciones para tratar de llegar al empate, la más clara con un remate frontal de Lucas Beltrán que el portero Conan Ledesma sacó a puro reflejo a 20 minutos del final. Conozca: Lamine Yamal posó con la bandera de Colombia en sus vacaciones, ¿está de visita en el país?

Pero Rosario Central también tuvo espacios para sentenciar antes el duelo, y el arquero Santiago Beltrán se lució para tapar un mano a mano contra Campaz, aunque el visitante terminó con diez por la expulsión de Emanuel Coronel (82’). “Estamos contentos por la victoria, sumar en esta cancha es difícil, pero ahora se nota más el trabajo. Tratamos de hacerle el partido incómodo a River, salimos a molestarlo y creo que nos salió bien”, destacó Gastón Ávila, una de las figuras de Central.

Peor momento en River desde el profesionalismo. ¿Extrañan a Juanfer?

Por el lado de River, ni el director técnico Eduardo Coudet ni los jugadores quisieron hacer declaraciones, algo que ya habían advertido antes del cotejo. “Movete, River movete, que esta hinchada está loca, hoy no podemos perder”, cantaron los hinchas del Millonario, que también protestaron contra los dirigentes por el mal momento y silbaron a los jugadores y al DT. Es la primera vez desde la etapa profesional del fútbol argentino que River pierde cinco partidos al hilo en las competiciones locales, ni cuando sufrió el descenso a segunda división en 2011 enganchó una racha tan negativa. Durante la semana previa al juego contra Central, el director técnico, “Chacho” Coudet, afirmó que al equipo riverplatense le faltaba pase filtrado para conseguir el gol. Esto rápidamente trajo al recuerdo del hincha de “La Banda” a Juan Fernando Quintero, quien rescindió contrato con River hace un par de semanas. Con la camiseta de River Plate, “JuanFer” brindó 13 asistencias. Entérese: Libres y cotizados: James y Juanfer encabezan el top de los futbolistas colombianos “desempleados” más valiosos

Boca, con Montero y Villa rescató un empate

Un rato antes, Boca Juniors volvió a mostrar un rendimiento irregular, pero logró evitar otra derrota y empató 2-2 en su visita a Newell’s Old Boys, en Rosario, en uno de los encuentros correspondientes a la tercera fecha del torneo Clausura del fútbol argentino. En un duelo abierto, en el que los dos exhibieron sus problemas y virtudes, el Xeneize dominó el primer tiempo, hasta que se puso en ventaja, pero decayó notoriamente después, lo que permitió la remontada del equipo rojinegro, aunque mostró reacción anímica para ir en busca del empate, y hasta estuvo cerca de ganarlo cerca del final. Santiago Ascacíbar (29’) abrió la cuenta para Boca con un cabezazo tras un centro del colombiano Sebastián Villa, y Newell’s lo dio vuelta en el inicio del segundo tiempo con un remate potente del uruguayo Matías Cóccaro (49’) y un disparo al ángulo de Luca Regiardo (59’).

El entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, no dudó en mostrarse autocrítico y destacó que “es difícil cuando se repiten errores tontos que nos cuestan muy caro. Se nos puso el partido en contra. El partido estaba controlado. Veo errores individuales, no tácticos. Pero me quedo con la reacción que tuvimos”. Jugado a todo o nada, Boca buscó la igualdad, que llegó con un tiro esquinado de Alan Velasco (81’) tras la asistencia del joven Tomás Aranda, que enseguida estuvo a centímetros de anotar el tercero, con un zurdazo que sacudió el poste izquierdo. “No nos gusta el resultado, queríamos ganarlo y conseguir los tres puntos. Tendríamos que haberlo ganado, pero hay que seguir trabajando”, destacó el joven Leonel Flores, uno de los destacados en Boca, que sumó su primer punto del torneo luego de la rotunda derrota contra Riestra (0-3) en el estreno.

Vergara marcó en la derrota de Racing

El sábado 1 de agosto, Club de carreras de Avellaneda Jugó de local en el Cilindro contra Tigre, uno de los equipos revelación del fútbol argentino. Allí Duván Vergara , jugador colombiano, marcó el descuento para “La Academia” para dejar el marcador 1-3 a favor del Matador.