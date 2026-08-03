Sebastián Villa asistió en el empate de Boca mientras River se hunde tras la salida de Juanfer Quintero

River Plate prolongó su pésimo momento con otra derrota, la cuarta consecutiva, ahora con un 1-0 frente a Rosario Central en el estadio Monumental, un resultado que deja al Millonario en el fondo de la tabla de posiciones del torneo Clausura del fútbol argentino .
En la noche del domingo, en el estadio Monumental, River sufrió otro golpazo dentro de un contexto de resultados y rendimientos negativos, el quinto tropiezo seguido en el ámbito local si se incluye la final del torneo Apertura perdida contra Belgrano (2-3), más la eliminación ante el modesto Aldosivi (1-3) en la Copa Argentina.
Rosario Central, que también llegaba con necesidades a este partido, marcó la diferencia cerca de la media hora, con un centro venenoso del colombiano Jaminton Campaz, que Nicolás Otamendi (27', en contra) empujó ante su propia valla en un intento por despejar.
A partir de allí, River generó situaciones para tratar de llegar al empate, la más clara con un remate frontal de Lucas Beltrán que el portero Conan Ledesma sacó a puro reflejo a 20 minutos del final.
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