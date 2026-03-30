Se definen los últimos cupos de la repesca para el Mundial 2026, estos son los horarios de los partidos decisivos

La Selección Colombia conocerá este martes su cuarto rival en la fase de grupos del Mundial 2026, tras el juego que disputarán en Guadalajara, México, los equipos nacionales de Jamaica y República Democrática del Congo a partir de las 4:00 de la tarde.
Según la página oficial de la Fifa, el equipo africano busca su primera Copa Mundial desde 1974. Para llegar a este juego único, “los Leopardos terminaron segundos en su grupo, por detrás de Senegal, para luego eliminar a gigantes continentales como Camerún y Nigeria en los play-offs africanos, asegurando así su lugar en el Torneo de Repesca”. Como preparación, vencieron 2-0 a Bermudas en territorio mexicano.