René Higuita cumplió 60 años y dejó un mensaje que va más allá de Atlético Nacional

René Higuita llegó a los 60 años rodeado de cariño, pero también aprovechó una celebración muy especial para enviar un mensaje de unidad al fútbol colombiano. El histórico arquero de Atlético Nacional recibió un emotivo homenaje por parte del plantel, el cuerpo técnico y el staff del club, que le cantaron el cumpleaños y le regalaron una torta.
La celebración quedó registrada en un video que el propio Higuita compartió en sus redes sociales. En las imágenes se observa al exarquero visiblemente emocionado, rodeado por los jugadores y diferentes integrantes de la institución, mientras apaga las velas después de escuchar el tradicional cumpleaños.