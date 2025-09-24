“Voy a dejar que los sabios de internet sigan hablando”: las duras frases de Renato Gaucho tras renunciar al banquillo de Fluminense

El Fluminense tuvo el martes una noche de horror en el Maracaná. Fue eliminado por Lanús en cuartos de final de la Copa Sudamericana, vio incidentes de violencia entre la policía y la hinchada visitante en las tribunas y, para colmo, se quedó sin entrenador por la renuncia de Renato Gaúcho.

El Granate se anotó en su historia su propio Maracanazo, al avanzar a las semifinales del torneo regional con un empate 1-1, suficiente después de ganar 1-0 una semana atrás en Buenos Aires. “Presenté mi renuncia”, dijo en rueda de prensa posterior al juego Renato, de 63 años.