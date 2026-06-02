Bombazo en Nacional: Franco Armani tiene vía libre para regresar

La posibilidad de que Franco Armani regrese al Atlético Nacional dejó de ser un simple rumor de redes sociales o un deseo romántico de la afición verdolaga. Hoy, el regreso del histórico arquero argentino es una opción real y concreta para el segundo semestre del año. Aunque Armani todavía tiene seis meses de contrato con River Plate, desde el club argentino ya le habrían comunicado que tiene libertad para negociar con cualquier institución y explorar nuevos caminos para el cierre de su carrera profesional. A sus 39 años, el guardameta no oculta su intención de retirarse en el club donde alcanzó la gloria continental y construyó una relación imborrable con la hinchada. Su vínculo emocional con Medellín también pesa. Armani tiene esposa antioqueña y, desde hace varios años, ha manifestado públicamente su deseo de volver al Atlético Nacional antes del retiro. En el cuadro verdolaga, además, no descartan la operación. Por el contrario, la filosofía reciente de la institución ha sido rodear a los jóvenes talentos de la cantera con referentes de experiencia y liderazgo.

En ese contexto, el posible fichaje de Armani encaja tanto en lo deportivo como en lo simbólico. Sin embargo, la pregunta de fondo es inevitable: ¿realmente necesita Nacional a Franco Armani en este momento? Más allá del impacto mediático y emocional que generaría su regreso, existen dudas sobre el aporte deportivo real que podría ofrecer el arquero argentino en esta etapa de su carrera. La llegada de Armani podría cerrarles espacio a varios porteros jóvenes que esperan consolidarse. Kevin Cataño perdería protagonismo y también se complicaría un eventual regreso de Luis Marquínez, actualmente en el Deportes Tolima. De concretarse la operación, Nacional tendría tres arqueros para el segundo semestre: Harlen “Chipi-Chipi” Castillo, Kevin Cataño y Franco Armani. “Chipi-Chipi”, además, tiene contrato por apenas seis meses más, una situación que podría facilitar el retorno de Marquínez a finales de año. En ese panorama, la contratación del argentino abriría un debate sobre la planificación deportiva del club y el equilibrio entre experiencia y proyección. La edad no es el problema Curiosamente, el cuestionamiento alrededor de Armani no pasa estrictamente por su edad. En el fútbol colombiano varios jugadores veteranos siguen siendo determinantes. Casos como el de Hugo Rodallega o Dairo Moreno demuestran que el rendimiento puede mantenerse más allá de los 38 o 39 años. Mientras tanto, en Atlético Nacional también avanzan conversaciones con Stefan Medina, otro jugador identificado con el club y con pasado exitoso en la institución. Todo apunta a que la dirigencia busca combinar jerarquía, liderazgo y sentido de pertenencia en medio de una plantilla que ha promovido una importante cantidad de futbolistas jóvenes en las últimas temporadas.