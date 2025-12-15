Así se mueve el tema de los refuerzos de Atlético Nacional para 2026

Atlético Nacional vive un momento de dualidad: mientras el equipo se prepara para disputar la final de vuelta de la Copa Betplay este miércoles, desde las 7:30 p.m. ante su rival de patio, el DIM, la directiva trabaja intensamente en la confección de la nómina para el próximo año. La búsqueda de refuerzos se ha topado con precios elevados y una planificación estrechamente ligada a la posible clasificación a la Copa Libertadores. La lista de posibles incorporaciones que maneja el cuadro verde es extensa, pero las negociaciones no han sido sencillas. Atlético Nacional preguntó por el atacante Harold Santiago Mosquera, quien recientemente firmó con el América de Cali. Sin embargo, la respuesta fue desalentadora para los intereses paisas: a Nacional le pidieron tres veces más de lo que el jugador firmó con el América.

Otro nombre que aparece en la agenda es el del volante Juergen Elitim. El club ya ha iniciado contactos para hacerse con los servicios del jugador de perfil colombo-español, quien podría aportar dinámica y visión en el mediocampo. La directiva mantiene en seguimiento a varios jugadores que han sido recurrentes en los rumores de fichajes: Stefan Medina y Santiago Arias: Los experimentados laterales continúan en la carpeta, ofreciendo seguridad y trayectoria internacional. Daniel Mosquera, Jader Obrian y Alejandro Piedrahíta: Atacantes y mediocampistas podrían sumar velocidad y profundidad ofensiva al equipo. Aunque Piedrahíta firmó con el CSKA Sofía de Bulgaria. El verde también está tras Jeison Medina, figura de la Libertadores con Liga de Quito, pero la única opción sería que el equipo ecuatoriano accediera a un préstamo, porque tiene contrato allí hasta junio de 2028. La posibilidad de concretar los fichajes de mayor jerarquía está directamente atada a la clasificación del equipo a la próxima edición de la Copa Libertadores, un panorama que hoy se ve remoto. Así que la llegada de jugadores de alto perfil y grandes costos como Cristian 'Chicho' Arango, Sebastián Villa o Róger Martínez es complicada. La única vía que le queda a Nacional para la fase previa de la Libertadores es que el Deportes Tolima quede campeón de la Copa Betplay (lo que liberaría un cupo por reclasificación), pero con la serie perdiendo 3-0 en la ida, esa posibilidad se ha vuelto casi nula.

La incertidumbre sobre la Copa Libertadores no solo complica la llegada de grandes refuerzos, sino que también afecta la posible continuidad del delantero Alfredo Morelos, cuyo salario y expectativas deportivas están ligadas a la competencia internacional. Johan Rojas, por su parte, está muy cerca de cerrar un acuerdo con un club importante de Brasil. Aunque Nacional no descarta del todo la opción, el acuerdo parece avanzado.

Samuel Velásquez y Emilio Aristizábal: Ambos jugadores que estuvieron cedidos deberán regresar al club en enero. Aunque Tolima tiene una opción de compra por Velásquez y habría que esperar si la ejerce o no. Con la final de la Copa Betplay y la incertidumbre de la Libertadores marcando la pauta, las próximas semanas serán definitivas para el diseño del nuevo Atlético Nacional.