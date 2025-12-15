Así se mueve el tema de los refuerzos de Atlético Nacional para 2026

Atlético Nacional vive un momento de dualidad: mientras el equipo se prepara para disputar la final de vuelta de la Copa Betplay este miércoles, desde las 7:30 p.m. ante su rival de patio, el DIM, la directiva trabaja intensamente en la confección de la nómina para el próximo año. La búsqueda de refuerzos se ha topado con precios elevados y una planificación estrechamente ligada a la posible clasificación a la Copa Libertadores.
La lista de posibles incorporaciones que maneja el cuadro verde es extensa, pero las negociaciones no han sido sencillas.
Atlético Nacional preguntó por el atacante Harold Santiago Mosquera, quien recientemente firmó con el América de Cali. Sin embargo, la respuesta fue desalentadora para los intereses paisas: a Nacional le pidieron tres veces más de lo que el jugador firmó con el América.