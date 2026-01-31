Colombia en 2025 registró el segundo déficit fiscal más alto del mundo: The Economist

Colombia tendría en 2025 uno de los déficits fiscales más elevados del mundo, con el -7,5% del Producto Interno Bruto (PIB). El dato no es menor. Según The Economist, es el segundo déficit más alto entre 41 países analizados, solo después de Egipto. Entérese: Colombia se encamina a la mayor deuda pública de su historia: aumentó casi $400 billones en los últimos tres años El artículo de The Economist reveló, además, que Colombia hoy tiene la cuarta deuda más cara a 10 años, la quinta inflación más alta y el cuarto mayor desempleo entre esa cuarentena de países analizados. “Con este frente fiscal, no sorprende que los TES sigan caros... Sino les gusta The Economist como fuente, también estimé a partir de bancos centrales. Entre el 10 de enero de 2022 y el 10 de enero de 2026, Colombia está entre los países donde más aumentó el rendimiento del bono soberano a 10 años (+4,3 puntos porcentales). Un deterioro relativo del costo de financiamiento”, explicó Diego Montañez-Herrera, magíster en Economía de EAFIT e investigador económico senior.

Según el más reciente reporte de indicadores económicos de la revista británica The Economist, mientras gran parte de las economías desarrolladas y emergentes intentan mantener sus déficits por debajo del 3% del PIB (el estándar de prudencia internacional), un pequeño grupo de países ha roto el techo de la responsabilidad fiscal, como Colombia. Egipto (-7,7%) lidera la lista con el desajuste más severo, presionado por devaluaciones y una pesada carga de deuda externa. Polonia (-7%) y Brasil (-6,5%) completan el bloque de economías con desequilibrios superiores al 6%, lo que sugiere dificultades para financiar sus presupuestos nacionales sin recurrir a un endeudamiento agresivo. En palabras de los analistas, este desbalance explica buena parte de la presión que hoy enfrentan las finanzas públicas. Un déficit de ese tamaño obliga al Gobierno a endeudarse más y a pagar intereses más altos para conseguir recursos, justo cuando los mercados están menos tolerantes con los países de cuentas desordenadas. “La poca credibilidad en el manejo fiscal del Gobierno Petro sigue pasando factura billonaria. Desde 2024, en toda la curva (2026-2050) el costo de la deuda ha aumentado, en promedio, más del 28%. Colombia hoy paga deuda más cara que Ucrania, Jordania, Namibia y Pakistán”, precisó Germán Machado, economista y docente de Los Andes.

TES caros y mayor costo de financiamiento del Gobierno colombiano

Montañez-Herrera insistió en que el deterioro fiscal ya se refleja en el mercado de deuda. Sus estimaciones, concluyen que al país le cuesta cada vez más endeudarse, un deterioro relativo claro del costo de financiamiento. Montañez agrega que, aunque el financiamiento del Gobierno colombiano no es “el más caro de la historia”, sí es hoy muy costoso. Los TES a 1, 5 y 10 años están en niveles elevados frente a su historia reciente. La presión es mayor en el corto plazo. A 1 año: +22%, a 5 años: +19%, y a 10 años: +6%. “La curva de deuda sube en todos los plazos, una señal de desconfianza y de expectativas fiscales complejas”.

Fitch: crecimiento moderado, pero déficit fiscal persistente