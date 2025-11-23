“Nos sorprendió que ellos vinieran a buscar un empate”: Kevin Mantilla sobre Nacional después de la igualdad en el clásico paisa

El clásico paisa entre el DIM y Nacional no fue tan emocionante como los que se disputaron en el “todos contra todos”, sino más bien un juego táctico de ajedrez entre los cuerpos técnicos de ambos elencos. La igualdad sin goles dejó al Medellín, que era local, en la parte baja de la tabla de posiciones con apenas una unidad.
Sin embargo, El Poderoso buscó, de todas las maneras posibles, anotar el gol que abriera el marcador. El DIM fue el equipo que más opciones de gol generó durante el partido. De acuerdo con la estadística, llegó 14 veces al arco del rival, de las que 8 fueron opciones que generaron peligro en el arco defendido por David Ospina. No obstante, no pudieron marcar.