Él era Miguel Ángel Russo, un D.T. campeón en Sudamérica, pero con el carisma de una leyenda del fútbol argentino

El fútbol argentino y sudamericano está de luto. Miguel Ángel Russo, exfutbolista y uno de los directores técnicos más queridos, preparados y respetados de Argentina, falleció este miércoles 8 de octubre a los 69 años de edad en Buenos Aires.
Al momento de su deceso, se desempeñaba en su tercer ciclo al frente del banquillo de Boca Juniors, club que siempre consideró como su casa y con el cual alcanzó la gloria máxima en el continente, tras quedar campeón de la Copa Libertadores en 2007.
La triste noticia del fallecimiento del “Palomo” Russo —confirmada por el club Boca Juniors— impactó al mundo deporte sudamericano, que ya venía siguiendo con preocupación el delicado estado de salud del entrenador desde hace unos días.