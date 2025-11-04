Champions: PSG-Bayern, el campeón de Europa contra el equipo récord del momento; Luis Díaz, entre los convocados

¿Es posible ver en estos momentos un partido de clubes más apasionante? El campeón europeo París Saint-Germain recibe este martes en la cuarta jornada de la Liga de Campeones a un Bayern de Múnich imparable, que no deja de asombrar y de batir récords. Luis Díaz, quien juega en el elenco alemán, buscará más protagonismo. Ambos son los vigentes campeones de sus países, Francia y Alemania, y los dos lideran actualmente esas ligas. En la clasificación del grupo único de la Champions están igualados en la cima de la tabla de 36 equipos con un pleno de 9 puntos y una diferencia de +10 goles. El liderato es para el PSG, pero únicamente porque ha marcado un gol más que el Bayern en esas tres primeras jornadas, un total de 13 por 12 de su rival.

Por el decimosexto

Quince partidos ganados de quince disputados, ese es el balance impresionante del gigante bávaro en este arranque de temporada, teniendo en cuenta todas las competiciones. Lea: Video | Luis Díaz anotó su primer gol en Champions con el Bayern Múnich en duelo ante Brujas de Bélgica Hasta ahora, el AC Milan de Fabio Capello de la 1992-1993, con 13, tenía el récord de mejor arranque de curso entre los equipos de las cinco principales ligas de Europa (Inglaterra, España, Francia e Italia, además de Alemania), pero el Bayern le ha dejado atrás y amenaza con seguir elevando el listón ayudado por Harry Kane, Luis Díaz y el resto de sus figuras. Lucho suma con su equipo, en 14 juegos, 8 goles y 5 asistencias.

En esos quince partidos, el Bayern únicamente ha estado por detrás en marcador durante cinco minutos, la pasada semana en un partido de la Copa de Alemania ante el Colonia, donde los muniqueses terminaron goleando 1-4. “Espero que sea un partido de una intensidad máxima. Somos de lo mejor que hay ahora en Europa”, dijo el domingo el entrenador del Bayern, Vincent Kompany.

Sin Doué, con Dembélé

Su rival, el PSG, ha dado hasta ahora más muestras de vulnerabilidad. Domina la Ligue 1, como de costumbre, pero sin gran margen para la relajación después de haber perdido un partido, el clásico ante el Marsella, y de haber empatado tres partidos, el último de ellos la pasada semana ante el modesto Lorient.

“Medirnos al Bayern es uno de los mejores partidos que se pueden jugar. Estamos con confianza antes de enfrentarnos a uno de los mejores equipos de Europa. Sabemos que nuestra gente va a ayudarnos creando ambiente y queremos aprovecharlo”, dijo el entrenador Luis Enrique. No estará en el mismo el atacante Désiré Doué, lesionado en los isquiotibiales la pasada semana “para varias semanas”, pero las sensaciones parecen cada vez mejores para Ousmane Démbelé, que está siendo dosificado desde su reaparición a finales de octubre tras varias semanas lesionado.

Viejos conocidos

Hace un año, los dos equipos ya se vieron las caras en la fase de liguilla de la Champions en el mes de noviembre, entonces en Múnich y con victoria 1-0 del Bayern. El PSG se complicaba entonces seriamente la clasificación pero después pudo corregir el rumbo, evitando en la última fecha la eliminación y accediendo al play-off de acceso a octavos de final. El resto es historia: el equipo francés voló hacia su primer título de campeón de Europa, que logró precisamente en el estadio del Bayern. El duelo europeo de mayor enjundia entre ambas escuadras se remonta a agosto de 2020, en la edición interrumpida por la pandemia del covid-19 y que concluyó con una Final 8 sin público en Lisboa: allí el Bayern ganó 1-0 el duelo por el título al PSG. El último enfrentamiento entre ambos fue el pasado 5 de julio en Atlanta (Estados Unidos), en los cuartos de final del Mundial de Clubes de la FIFA, con victoria 2-0 del PSG, con tantos de Doué y Dembélé.

Así se jugará este martes la cuarta fecha de la Champions