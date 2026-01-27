Así se juegan su futuro los colombianos en la Champions: este miércoles, todos los partidos; ¿a qué horas y dónde verlos?

La Champions League vivirá este 28 de enero su octava y última jornada de la fase de liga, una fecha definitiva en la que se resolverán clasificaciones directas a octavos de final, cupos a los repechajes y eliminaciones. En este escenario, varios futbolistas colombianos tendrán un papel protagónico, con distintos panoramas según la posición de sus clubes en la tabla.
Con seis jugadores cafeteros aún con opciones de avanzar, la jornada final promete emociones fuertes. Luis Suárez (Sporting de Lisboa), Camilo Durán y Kevin Medina (Qarabag), Davinson Sánchez (Galatasaray), Richard Ríos (Benfica) y Luis Díaz (Bayern Múnich) afrontan un cierre en el que cada punto puede marcar la diferencia entre seguir en competencia o despedirse del torneo.
Luis Díaz, el único colombiano ya clasificado a octavos
El extremo guajiro Luis Díaz es, hasta el momento, el único colombiano con clasificación asegurada a los octavos de final. Su equipo, el Bayern Múnich, selló el boleto tras vencer 0-2 al Union Saint-Gilloise en la jornada anterior, resultado que le permitió llegar a 18 puntos y ubicarse entre los mejores ocho del campeonato.
Díaz ha sido uno de los nombres destacados del certamen, con tres goles, y cerrará la fase de liga enfrentando al PSV, en uno de los duelos más atractivos de la fecha, aunque ya sin la presión del resultado.