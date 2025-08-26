Las sugerencias del “Bendito” Fajardo a Nacional antes del duelo con Quindío: ¿a qué hora y dónde verlo?

Este miércoles, Atlético Nacional inicia los octavos de final de la Copa BetPlay, recibiendo al Quindío desde las 8:30 p.m. El verde llega con la desilusión de haber quedado eliminado en la Copa Libertadores y tras empatar el clásico de Liga ante América.
Dialogamos sobre el presente verdolaga con un histórico del club, Luis Alfonso “El Bendito” Fajardo, el número 10 del equipo campeón de la Libertadores en 1989.
¿Cómo ve al Nacional
de Gandolfi?
“Estoy viendo a un equipo que en los últimos partidos ha sido superior a sus rivales, pero no traslada esa superioridad al marcador y gana. Fue superior al Sao Paulo y al América, pero tiene que redondear ese trabajo con un buen triunfo que lo necesita”.