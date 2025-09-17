“Es un desperdicio”: prensa de México criticó el rendimiento de James en León tras comparar su desempeño en la Selección

La llegada de James Rodríguez al Club León de México generó una ola de expectativas. Sin embargo, su desempeño a lo largo del tiempo, que oscila entre destellos de genialidad y partidos discretos, ha encendido el debate entre la afición y opinión pública. Le puede interesar: Videos | Golazos de Dayro Moreno: el goleador celebra sus 40 años con doblete para Once Caldas contra Independiente del Valle Aunque el talentoso colombiano ha mostrado su talento con la Selección, el pódcast partidario Enfierados Pódcast se preguntó si su presencia en la cancha es realmente un activo o, peor aún, “un desperdicio de dinero”.

James en un partido con León de Mexico. FOTO: Redes sociales @clubleonfc

El técnico Eduardo Berizzo intentó poner paños fríos al asunto, señalando que las fechas FIFA afectan la “frescura” de los jugadores. Y si bien esto es cierto, para los seguidores del León, la situación va más allá del simple desgaste físico.

La paradoja de James: brillante con Colombia, opaco en León

La paradoja es evidente. Con la selección, James brilla, ya que sus estadísticas con la ‘Tricolor’ son incuestionables. “El jugador con mayor cantidad de asistencias de gol, con mayor ocasiones de peligro generadas, con la mayor cantidad de pases claves a la ofensiva”, detallaron. En un sistema que lo potencia, demuestra su calidad y por eso fue uno de los jugadores más destacados de la pasada Eliminatoria. Sin embargo, plantearon la posibilidad de que con el sistema que juega León, James es un jugador que no entrar en el juego de la misma manera.

En el León, el panorama cambia. Con el equipo en la décima posición del Torneo Apertura, desde el pódcast Enfierados se cuestionaron lo siguiente: “¿Mucho quiere recaer en esta campaña sobre James, sobre que no marca diferencia, que no juega y que gana un dineral?”, expusieron. Y respondieron con contundencia: “Con la Selección Colombia, que juega a otra cosa, es un tipo que marca diferencia [...] pero con un equipo mezquino, sin propuesta ofensiva, que no respeta los ideales del club, James no luce y lo más fácil es decir que no corre”. La crítica se enfocó en el entrenador y la falta de un plan que potencie el talento de su estrella, sin dejar a un lado que las mejores actuaciones de James han sido con Colombia. Algunos, en lugar de culpar al jugador, culpan al sistema de juego, calificando la situación de “desperdicio, tiraste a la basura el dinero”.

El peso de la responsabilidad