¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección Colombia? Prográmese con la prima, rompa la alcancía o ahorre

Adidas presentó la nueva piel que tendrá la Selección Colombia en el Mundial de 2026.

  Esta es la camiseta de Colombia para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Ya está a la venta en las tiendas Adidas. FOTOS CORTESÍA ADIDAS
    Esta es la camiseta de Colombia para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Ya está a la venta en las tiendas Adidas. FOTOS CORTESÍA ADIDAS
  Camiseta Selección Colombia
    Camiseta Selección Colombia
  ¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección Colombia? Prográmese con la prima, rompa la alcancía o ahorre
  • ¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección Colombia? Prográmese con la prima, rompa la alcancía o ahorre
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
05 de noviembre de 2025
bookmark

La nueva camiseta de la Selección Colombia que le rinde homenaje a las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez, estará a la venta desde este jueves 6 de noviembre en las tiendas de Adidas.

Según publica Adidas en sus redes y tienes online, la prenda oficial tiene un valor para la versión jugador y otro para la versión para hombre y mujer. La primera tiene un costo de 559.950, mientras que la camiseta manga larga está por un valor de $649.950.

Finalmente la versión local para hombre y mujer (comercial) tiene un costo de $379.950 y la local, manga larga, tiene un valor de $429.950.

Camiseta Selección Colombia
Camiseta Selección Colombia

Lea también: Estos son los objetivos que tiene David Alonso en el cierre de la temporada de Moto2

Adidas que anunció “la nueva indumentaria de la Selección representa un poderoso símbolo de unión nacional, inspirada en el movimiento cultural del realismo mágico, y protagonizada por un diseño de mariposas amarillas que evocan orgullo, esperanza y transformación”.

En el comunicado oficial, Adidas argumenta que, "queríamos que esta camiseta fuera una pieza de arte, no solo una prenda deportiva. El movimiento cultural del realismo mágico es una parte esencial del ADN colombiano, y las mariposas amarillas representan la transformación, la esperanza y la belleza del país. Esta camiseta celebra eso y mucho más", afirmó Tom Michiel Vinkenvleugel, Sr. Director de Brand Activation de Adidas.

Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, expresó por su parte que, "esta camiseta representa el alma del país, es el reflejo de nuestra cultura, de la alegría que nos une y de la fuerza que nos levanta una y otra vez. Es una invitación a soñar en grande ya sentir orgullo por nuestros colores, esos que hablan de nuestra gente y nuestra pasión infinita por el fútbol".

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección Colombia? Prográmese con la prima, rompa la alcancía o ahorre

Más noticias: ¿Qué le conviene a James Rodríguez de cara al Mundial del 2026, seguir en México o ir a la MLS de Estados Unidos?

Las características del nuevo diseño

El nuevo uniforme mantiene el característico color amarillo vibrante, acompañado por los detalles azules y rojos en cuello y mangas, inspirados en los colores de la bandera nacional. En el pecho, el escudo de la Federación resalta con orgullo, mientras las tres franjas rojas de Adidas recorren los hombros, aportando un toque moderno y audaz.

En la parte posterior, la palabra “Colombia” aparece grabada en la parte alta de la espalda, reforzando el sentido de identidad y pertenencia. La textura de mariposas se extiende por toda la camiseta, creando una silueta visual única que, bajo la luz, se transforma con movimiento y alivio, registrando el vuelo de las mariposas que inspiraron su creación.

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección Colombia? Prográmese con la prima, rompa la alcancía o ahorre

La camiseta estará disponible en dos versiones: versión jugador, confeccionada con la tecnología Heat.Dry para máximo rendimiento y la versión para los hinchas, con tecnología Aeroready.

Ambas versiones estarán disponibles a partir de este jueves 6 de noviembre de 2025 en la tienda online de la marca, puntos oficiales de Adidas y aliados comerciales.

