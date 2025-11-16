Portugal clasifica al Mundial 2026, como la selección número 32; así la Fifa le dio la bienvenida

Portugal, liderada por Joao Neves y Bruno Fernandes, se clasificó para el Mundial 2026 al aplastar 9-1 a Armenia este domingo en Oporto, de esta manera se convirtió en el clasificado número 32 a la cita de Canadá, México y Estados Unidos.

Irlanda que venció en el último suspiro a Hungría 2-3 se quedó con el cupo al repechaje por el Grupo F de las Eliminatorias Europeas, y ahora espera por el rival que tendrá en marzo de 2026.

Una goleada para confirmarse en la cita de 2026

Sin Cristiano Ronaldo, quien fue expulsado en la fecha anterior ante Irlanda, llegó el momento para que brillarán otros jugadores, así fue como Joao Neves (PSG) y el volante del Manchester United Bruno Fernandes, se reportaron con sendos tripletes.