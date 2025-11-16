x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Portugal clasifica al Mundial 2026, como la selección número 32; así la Fifa le dio la bienvenida

Será la sexta Copa del Mundo para Cristiano Ronaldo, ausente ante Armenia por expulsión.

  • El delantero Bruno Fernandes jugador del Manchester United (#8) con Portugal marcó triplete en la goleada a Armenia. FOTO: GETTY
    El delantero Bruno Fernandes jugador del Manchester United (#8) con Portugal marcó triplete en la goleada a Armenia. FOTO: GETTY
Agencia AFP
hace 8 horas
bookmark

Portugal, liderada por Joao Neves y Bruno Fernandes, se clasificó para el Mundial 2026 al aplastar 9-1 a Armenia este domingo en Oporto, de esta manera se convirtió en el clasificado número 32 a la cita de Canadá, México y Estados Unidos.

Irlanda que venció en el último suspiro a Hungría 2-3 se quedó con el cupo al repechaje por el Grupo F de las Eliminatorias Europeas, y ahora espera por el rival que tendrá en marzo de 2026.

Una goleada para confirmarse en la cita de 2026

Sin Cristiano Ronaldo, quien fue expulsado en la fecha anterior ante Irlanda, llegó el momento para que brillarán otros jugadores, así fue como Joao Neves (PSG) y el volante del Manchester United Bruno Fernandes, se reportaron con sendos tripletes.

El equipo luso, dirigido por el español Roberto Martínez, estará así en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, en la que será la novena Copa del Mundo de la Seleção das Quinas.

La Fifa de inmediato le dio la bienvenida a los lusos al Mundial confirmándolos como la selección 32 con alcanzar el cupo a la cita de Norteamérica.

Ronaldo ausente por expulsión fue uno de los primeros en reaccionar en redes sociales a la clasificación de su selección: “Estamos en el Mundial. Vamos con todo Portugal”.

Y cómo no estar feliz, si será la sexta cita para el astro portugués con su selección, ya que estuvo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026.

Selecciones clasificadas al Mundial 2026

Estados Unidos (anfitrión)

- México (anfitrión)

- Canadá (anfitrión)

Sudamérica:

- Argentina

- Brasil

- Ecuador

- Uruguay

- Paraguay

- Colombia

Europa:

- Inglaterra

- Francia

- Croacia

- Portugal

Asia:

- Japón

- Irán

- Jordania

- Uzbekistán

- Corea del Sur

- Australia

- Catar

- Arabia Saudita

Oceanía:

- Nueva Zelanda

África:

- Marruecos

- Túnez

- Argelia

- Egipto

- Ghana

- Cabo Verde

- Senegal

- Costa de Marfil

- Sudáfrica

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Selección Portugal
Mundial México, Estados Unidos y Canadá
Futbolista
Mundial 2026
Europa
Portugal
Cristiano Ronaldo
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida