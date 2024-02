Los futbolistas convocados por Héctor Cárdenas para el Preolímpico de Venezuela lo acompañaron a la sala de prensa. Algunos tenían caras largas, de decepción. Otros se veían tristes, melancólicos por la mala presentación que hizo el equipo en el torneo.

“Es frustrante intentar lo que hicimos en la cancha y que no se vean los resultados. Estos no se puede explicar solo con palabras. Nos duelen mucho lo que pasó en el campeonato”, dijo, con voz serena y la tenacidad de un líder, el volante Alejandro García, quien juega en el Once Caldas y fue uno de los capitanes del seleccionado criollo en el certamen.