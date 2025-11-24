¿Entró o no entró el gol del Junior contra América? Jean Pestaña acusa a Teófilo Gutiérrez de influir en la polémica decisión

En el cierre agónico del partido entre América de Cali y Junior de Barranquilla por la segunda fecha del cuadrangular A de la Liga BetPlay 2025-II, se desató una de las polémicas más intensas del torneo. Un autogol de Jean Pestaña al minuto 86 le dio el empate al Tiburón, pero hay quienes argumenta que el balón nunca cruzó completamente la línea de gol. A raíz de esto, el defensa del América lanzó fuertes señalamientos contra Teófilo Gutiérrez, por intervenir en la decisión arbitral. Le contamos de qué se trató la polémica del gol y cómo fue relacionado con Teo.

Según Jean Pestaña, la jugada tuvo un remate de Brayan Castrillón tras una maniobra colectiva iniciada por Teófilo Gutiérrez, Steven Rodríguez y el mismo Castrillón. El balón fue desviado por el defensor americano y fue despejado sobre la línea por Ómar Bertel, pero el árbitro Wilmar Montaño decretó gol.

El jugador no solo se vio molesto con el arbitraje, sino que aseguró que Teófilo Gutiérrez se acercó al árbitro justo cuando este se preparaba para señalar la revisión del VAR. Según Pestaña, Teo le preguntó al juez “¿qué vas a revisar?”, y segundos después Montaño decretó “gol confirmado”, sin una inspección que él consideraba necesaria. “La voz de Teo tiene peso en el fútbol, ustedes mismos lo saben”, expresó con frustración.

¿Expulsión injusta a Carrascal?

La tensión se extendió más allá del gol. Pestaña también cuestionó la expulsión de Rafael Carrascal, que dejó a América con nueve jugadores. Aseguró que la expulsión fue consecuencia emocional del incidente, y no un hecho aislado. “No es un golpe en la cara, es un golpe en el pecho”, relató sobre su reacción y la presión que sintió su compañero.

Teófilo Gutiérrez se defiende

Teo defendió su papel y resaltó su aporte en la jugada. El delantero explicó que se infiltró por el costado izquierdo con el objetivo de asociarse con sus compañeros y generar peligro. Luego del polémico empate, Gutiérrez dijo en zona mixta que su intervención formó parte de una maniobra colectiva, y destacó el trabajo de todo el equipo durante los 90 minutos. “Vi en algunos movimientos, que ellos tenían dos laterales por un lado y uno por el otro, entonces traté de meterme por ahí para buscar sociedades y de ahí poder encontrar el gol del empate”. Al referirse al encontronazo con Carrascal, Teo le restó dramatismo al caso y lo calificó como algo natural del partido, enfatizando su deseo de contribuir al equipo.

“Son sensaciones del partido , uno trata de darle lo mejor al equipo”, comentó, y luego valoró la humildad del grupo y su preparación para lo que viene. En lo que respecta a las acusaciones de Pestaña sobre su influencia con el árbitro, el delantero no se pronunció. El tiburón se alista para su próximo encuentro, que será en condición de visitante frente a Atlético Nacional en El Estadio de Ditaires, Itagüí.

¿Fue o no gol?

Las imágenes disponibles de la transmisión no muestran con claridad que la pelota haya cruzado en su totalidad la línea de gol. Por lo que los recursos son insuficientes para determinar la validad de la anotación.