Los jugadores más altos que han jugado fútbol profesional: este es el gigante que ostenta el récord

Pavel Podkolzin, exjugador de la NBA y quien mide 2,26 m, dejó los tableros para irrumpir en el fútbol profesional con un debut viral en Amkal Moscú, durante la Copa de Rusia.
Su presencia física con 18 cm más alto que el travesaño, marcó el partido como una curiosidad imponente. ¿Qué sucede cuando un atleta tan alto intenta adaptarse a un deporte tan diferente? La respuesta está en la historia de otros gigantes del balón y, sorprendentemente, en algún colombiano que destaca también desde las alturas.