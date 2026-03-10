Así operaba alias El Ilusionista, un falso taxista que con “cambiazos” habría robado más de $500 millones

Juan Carlos Naranjo Becerra, un sujeto conocido como alias El Ilusionista, no volverá a recorrer las calles de Bogotá, en especial las diferentes zonas de rumba del norte de la capital, luego de ejecutarle un millonario robo a los ciudadanos.
Tras una investigación de tres meses liderada por el Centro Cibernético Policial de la Dijin y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades capturaron al hombre señalado de ejecutar decenas de fraudes bajo la modalidad del “cambiazo” de tarjetas bancarias.