Así operaba alias El Ilusionista, un falso taxista que con “cambiazos” habría robado más de $500 millones

Juan Carlos Naranjo Becerra, un sujeto conocido como alias El Ilusionista, no volverá a recorrer las calles de Bogotá, en especial las diferentes zonas de rumba del norte de la capital, luego de ejecutarle un millonario robo a los ciudadanos. Tras una investigación de tres meses liderada por el Centro Cibernético Policial de la Dijin y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades capturaron al hombre señalado de ejecutar decenas de fraudes bajo la modalidad del "cambiazo" de tarjetas bancarias.

Juan Carlos Naranjo Becerra, alias El Ilusionista, en medio de su captura por parte de las autoridades. FOTO: Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación

El capturado utilizaba la fachada de conductor de taxi para abordar a sus víctimas a la salida de discotecas y establecimientos nocturnos, con el fin de hacerlos pagar las carreras con tarjetas de crédito o débito y en ese momento les hacía el llamado “cambiazo” por otra falsa. Por eso el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, explicó este martes 10 de marzo que el sospechoso “perfilaba a sus víctimas en lugares de rumba o restaurantes, especialmente en horas de la noche. Luego se ofrecía a llevarlas en su taxi hasta sus casas”. Durante el trayecto, Naranjo Becerra convencía a los pasajeros de pagar el servicio mediante un datáfono (Bold) que él mismo portaba. “Cuando la víctima entregaba la tarjeta para efectuar el pago, el hombre aprovechaba un descuido para obtener la clave y cambiar el plástico por otra tarjeta similar, sin que la persona se diera cuenta”, detalló el reporte.

Así era el datáfono con el que este delincuente hacía pagar a los usuarios mientras les cambiaba las tarjetas. FOTO: Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación

Un botín de 500 millones de pesos: allanamiento, material incautado y envío a la cárcel

Con la tarjeta original y la clave personal obtenida mediante el engaño, alias El Ilusionista realizaba retiros y transacciones no autorizadas por grandes sumas de dinero, desfalcando las cuentas de sus víctimas. Las autoridades estimaron que el desfalco total supera los 500 millones de pesos. Solo durante el año 2025, se le atribuyen al menos 62 casos de fraude informático bajo este mismo patrón operativo. La captura se materializó tras varias diligencias de registro a inmuebles y a un vehículo. En el operativo, los investigadores de la DIJIN incautaron los siguientes elementos probatorios:

-34 tarjetas de débito y crédito de diversas entidades. -2 datáfonos utilizados para los cobros fraudulentos. -3 teléfonos celulares. -1 tarjeta de control de taxi y una cédula presuntamente falsa. -$726.000 en efectivo. Tras su detención, Naranjo Becerra fue presentado ante un juez de control de garantías, quien legalizó los procedimientos de captura y allanamiento. La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales.