Corte Suprema condena al congresista Modesto Aguilera por abuso sexual

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al representante a la Cámara, Modesto Aguilera Vides, a 8 años y 6 meses de prisión tras hallarlo responsable del delito de abuso sexual violento.
La sentencia, emitida este martes, también le impuso al representante a la Cámara por el Atlántico una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo periodo y el pago de una indemnización de 100 salarios mínimos por perjuicios morales a la víctima.
El proceso judicial determinó que, entre finales de octubre y principios de noviembre de 2020, Guisella del Carmen Mejía Viana fue llevada bajo engaño a un hotel en Barranquilla por su primo, Jonathan Torregrosa.