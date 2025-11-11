“Tenemos mucho interés en adquirir el Pereira, pero no hemos hablado con los dueños”; Orlando Berrío en charla con El Colombiano

La crisis que aqueja al Deportivo Pereira y las constantes polémicas en torno a la transparencia en los pagos y el cumplimiento de los derechos deportivos de sus jugadores, parecen no tener una pronta resolución.
Pese a que diferentes entes estatales, como el Ministerio de Trabajo, ya se han involucrado activamente para tratar de darle fin al conflicto de intereses, es muy improbable que se resuelva si no hay liquidez de parte del club.
El pasado 10 de noviembre en Línea de Gol, el pódcast deportivo de El Colombiano, una aparente luz de esperanza se encendió para Los Matecañas. El exfutbolista y campeón de Copa Libertadores, Orlando Berrío, afirmó que tiene serios intereses en involucrarse financieramente con el club. Le contamos cuáles son los planes de Berrío con el Pereira.