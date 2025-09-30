James Rodríguez “va a disfrutar el fútbol”, prometió Ignacio Ambriz, nuevo DT del León

Con la intención de ser campeón junto con el colombiano James Rodríguez, el entrenador mexicano Ignacio Ambriz tomó la dirección técnica del León, que quedó vacante en el actual torneo Apertura 2025 del balompié azteca tras la renuncia del argentino Eduardo Berizzo.

“James me ha sorprendido. Lo vi bien, lo vi tranquilo y le dije que va a disfrutar jugar fútbol”, dijo Ambriz en su presentación como nuevo adiestrador de La Fiera y después de dirigir su primer entrenamiento.

“Decían que si iba a poder con él y aquí no se trata de poder. Lo primero es saber que James es un ser humano”, comentó Ambriz, de 60 años. “Él tiene ilusión, quiere ser campeón y se trata de que todos lo entendamos”.

En el actual torneo, Rodríguez ha jugado ocho de 11 partidos en los que ha marcado dos goles y dado una asistencia; en los otros tres juegos no fue convocado por lesión.

Tras la renuncia de Berizzo el sábado, luego de perder el viernes 2-0 ante Juárez, Ambriz tomó el mando del León por segunda ocasión en su trayectoria. La primera transcurrió entre septiembre de 2018 y mayo de 2021.

En esa primera etapa con el León, Ambriz llegó a la final de liga en el torneo Clausura 2019 y logró el campeonato en el Guardianes 2020 (Apertura 2020).