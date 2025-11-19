x

Deportivo Pereira ya tiene nuevo dueño: ¿cuándo se dará a conocer su identidad?

El club risaraldense atraviesa una crisis económica, lo que llevó, por deudas, a que no terminara jugando la actual Liga de Colombia con su plantel profesional. Hasta renunció a la institución el técnico Rafael Dudamel.

    Deportivo Pereira terminó jugando la Liga con futbolisstas juveniles. FOTO @DeporPereiraFC
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 10 horas
bookmark

Deportivo Pereira ya tiene definido quién es su nuevo propietario. ¿Será un hombre del fútbol, un inversionista, un reguetonero?

En un momento, el exfutbolista Orlando Berrío y su grupo inversor estuvieron interesados en el club, el cual también fue ofrecido al cantante de música urbana Blessd (Stiven Mesa Londoño) y hasta al streamer y empresario colombiano Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol.

La institución risaraldense pasa por una severa crisis administrativa y financiera, con millonarias deudas a jugadores y empleados, además de la amenaza latente de perder el reconocimiento deportivo.

Lea: Orlando Berrío se baja del negocio por el Deportivo Pereira: estos son los motivos detrás de su decisión

El Pereira informó este miércoles que el proceso de venta del equipo está encaminado y que el 27 de noviembre se realizará una rueda de prensa para revelar públicamente la identidad de su dueño.

“Deportivo Pereira informa a los medios de comunicación, hinchada y público en general que el club cuenta con un nuevo propietario. Por tal motivo, el jueves 27 de noviembre a las 10:00 a.m. en rueda de prensa se dará a conocer la identidad de la empresa propietaria”. Se conoció en comunicado difundido en sus redes sociales.

Con la llegada del nuevo grupo empresarial, todo parece indicar que Álvaro López Bedoya, actual dueño y presidente, dejará la institución para dar paso a nuevos inversionistas, quienes tendrán como prioridad asumir y saldar las deudas pendientes para evitar sanciones por parte de los Ministerios del Trabajo y del Deporte.

Siga leyendo: Se complica la situación del Deportivo Pereira: MinTrabajo abre investigación al club por desacato

Este desenlace se produce luego de semanas caóticas en las que la crisis interna golpeó directamente el desempeño deportivo y la estabilidad del plantel profesional, que se vio obligado a terminar la actual Liga colombiana con jugadores de la categoría sub-20. Además hubo renuncias, entre ellas la del entrenador venezolano Rafael Dudamel y futbolistas como Carlos Darwin Quintero y Sammy Mereg.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo se conocerá el nuevo dueño del Deportivo Pereira?
El club lo revelará el jueves 27 de noviembre a las 10:00 a.m. en rueda de prensa.
¿Por qué el Deportivo Pereira está en crisis?
Suma deudas con jugadores y empleados, investigaciones del Ministerio del Trabajo y renuncias que afectaron el rendimiento deportivo.
¿Qué sanciones arriesga el Pereira?
Multas laborales, procesos administrativos y pérdida del reconocimiento deportivo.

