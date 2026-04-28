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Estas serían las posibles nóminas de PSG y Bayern Múnich para el duelo de semifinales de Champions League

El duelo está previsto para las 2:00 de la tarde, hora de Colombia y acapara el interés del mundo futbolero.

  • El colombiano Luis Díaz será uno de los titulares de Bayern Múnich en el duelo ante el PSG en la tarde de este martes, por la semifinal de la Champions League. FOTO GETTY
    El colombiano Luis Díaz será uno de los titulares de Bayern Múnich en el duelo ante el PSG en la tarde de este martes, por la semifinal de la Champions League. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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El duelo entre el PSG y el Bayern Múnich por la semifinal de la Champions League es catalogado por los expertos como la final anticipada de la competencia europea y por ello la atención está puesta en el compromiso de este martes.

El juego que se podrá ver en el país a través de ESPN y Disney+, desde las 2:00 de la tarde, revive el viejo duelo entre el colombiano Luis Díaz y el marroquí Achraf Hakimi, quien salió lesionado en el juego anterior, por la cuarta fecha de Champions, tras una falta cometida por el guajiro.

Ese día Lucho Díaz fue héroe y villano, ya que marcó los dos tantos de la victoria del club alemán en tierra francesa, pero también fue el responsable de la falta y la lesión a Hakimi, quien salió tras recibir el golpe.

Lea también: Luis Enrique vs Vincent Kompany: duelo de estrategas de primer nivel en la semifinal de la Champions

El duelo que se disputará en el estadio del Parque de los Príncipes en París y se espera que los técnicos Luis Enrique y Vincent Kompany lancen todo su arsenal en las nóminas titulares en busca de tomar ventaja en la ida de la semifinal.

Ambos clubes llegan con un gran presente en la liga local y comparten el título de favoritos para ser finalistas y levantar el título de la Champions en la presente edición.

Hay que recordar que la otra semifinal se disputa este miércoles, a las 2:00 de la tarde, entre el Atlético de Madrid y el Arsenal.

Vea además: PSG-Bayern, choque de grandes por un puesto en la final de Champions; hora y dónde ver el juego

Según datos de Álvaro Hincapié (periodista especializado en cifras), los jugadores que más minutos han disputado con Bayern Múnich en la temporada son Luis Díaz con 3.625 minutos, en 45 partidos disputados.

Al guajiro le siguen Michael Olise con 3.580, Joshua Kimmich con 3.578, Harry Kane tiene 3.555 y Jonathan Tah con 3.348.

También le puede interesar: Conozca el rival del Bayern Múnich en la final de la Copa de Alemania: ¿cuándo y a qué hora verlo?

Estas serían las posibles alineaciones para la semifinal en París

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabian; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

Bayern Múnich: Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Michael Olise, Musiala, Luis Díaz y Harry Kane.

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