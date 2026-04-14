Selección Colombia tendría novedades en la nómina para el duelo ante Chile, por la Liga de Naciones Femenina en Cali

La Selección Colombia que viene de ganarle a Venezuela, por la quinta fecha de la Liga de Naciones Femenina, se mide en la noche de este martes contra Chile, en el Pascual Guerrero, a las 8:00 de la noche.

El duelo que se podrá ver por Caracol, RCN, las Apps de estos medios de comunicación y www.golcaracol.com, es vital para las cafeteras que buscan la parte alta de la tabla de posiciones y sobre todo, uno de los dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027.

Aunque Chile viene de perder, el técnico Ángelo Marsiglia ha sido claro con sus dirigidas y por ello, hay que jugar con mucha concentración y una intensidad alta, pues la victoria es importante para las cafeteras.

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El equipo nacional tendría unos cambios en la nómina titular, con relación a la que enfrentó a Venezuela. Entre las novedades se habla de la presencia de la defensora Carolina Arias y la posible, presencia en ataque de Gisela Robledo, quien marcó el segundo tanto ante la Vinotinto.

Frente a esto, Colombia formarpia con Katherine Tapia; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Lorena Bedoya, Marcela Restrepo, Leicy Santos; Manuela Pavi, Linda Caicedo y Gisela Robledo.

Hay que recordar que, además de los duelos ante Chile y Argentina, al equipo nacional le restarían dos juegos más, en junio, como locales ante Uruguay y cerrarían la fase de clasificación en Asunción ante Paraguay.