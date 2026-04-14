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Selección Colombia tendría novedades en la nómina para el duelo ante Chile, por la Liga de Naciones Femenina en Cali

El compromiso en el Pascual Guerrero se disputará este martes, a las 8:00 de la noche. Colombia es segunda con 10 puntos.

  • La defensora Carolina Arias, quien también es una de las capitanas de la Selección Colombia, sería una de las novedades que tendría el técnico Ángelo Marsiglia en la titular para el duelo ante Chile, en el Pascual Guerrero. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    La defensora Carolina Arias, quien también es una de las capitanas de la Selección Colombia, sería una de las novedades que tendría el técnico Ángelo Marsiglia en la titular para el duelo ante Chile, en el Pascual Guerrero. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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La Selección Colombia que viene de ganarle a Venezuela, por la quinta fecha de la Liga de Naciones Femenina, se mide en la noche de este martes contra Chile, en el Pascual Guerrero, a las 8:00 de la noche.

El duelo que se podrá ver por Caracol, RCN, las Apps de estos medios de comunicación y www.golcaracol.com, es vital para las cafeteras que buscan la parte alta de la tabla de posiciones y sobre todo, uno de los dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027.

Aunque Chile viene de perder, el técnico Ángelo Marsiglia ha sido claro con sus dirigidas y por ello, hay que jugar con mucha concentración y una intensidad alta, pues la victoria es importante para las cafeteras.

Lea también: Lujo y confort: así es el complejo de 5 estrellas de la Selección Colombia en Barranquilla

El equipo nacional tendría unos cambios en la nómina titular, con relación a la que enfrentó a Venezuela. Entre las novedades se habla de la presencia de la defensora Carolina Arias y la posible, presencia en ataque de Gisela Robledo, quien marcó el segundo tanto ante la Vinotinto.

Frente a esto, Colombia formarpia con Katherine Tapia; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Lorena Bedoya, Marcela Restrepo, Leicy Santos; Manuela Pavi, Linda Caicedo y Gisela Robledo.

Hay que recordar que, además de los duelos ante Chile y Argentina, al equipo nacional le restarían dos juegos más, en junio, como locales ante Uruguay y cerrarían la fase de clasificación en Asunción ante Paraguay.

Programación de la sexta fecha de la Liga de Naciones Femenina

Perú-Paraguay 4:00 p.m.

Bolivia-Uruguay 4:00 p.m.

Venezuela-Argentina 6:00 p.m.

Colombia-Chile 8:00 p.m.

Descansa: Ecuador

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina

1° Argentina, 10 pts

2° Colombia, 10 pts

3° Venezuela, 8 pts

4° Chile, 7 pts

5° Paraguay, 6 pts

6° Perú, 6 pts

7° Ecuador, 5 pts

8° Uruguay, 2 pts

9° Bolivia, 1 punto

* 1° y 2° van al Mundial, 3° y 4° al repechaje

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