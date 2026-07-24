“No más bombardeos”: crecen las protestas campesinas en Amalfi mientras el gobernador pide intensificar los ataques

Mientras desde la Gobernación de Antioquia se insiste en endurecer la ofensiva militar contra los grupos armados ilegales con más bombardeos, en las zonas rurales donde se desarrollan esas operaciones las comunidades campesinas elevan una petición en sentido contrario: que cesen los ataques aéreos sobre territorios habitados por población civil.
Voceros de las comunidades de las veredas San Miguel, La Reiza, El Tigrillo, La Picardía, Pavas, Crucero, Castillo y Arenas Blancas, en el municipio de Amalfi, emitieron este jueves un comunicado público en el que rechazaron el bombardeo realizado por el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) la noche del pasado 10 de julio y exigieron que este tipo de operaciones no vuelvan a repetirse.
”Las comunidades campesinas no podemos seguir siendo expuestas a bombardeos ni operaciones militares que pongan en riesgo nuestras vidas, nuestras familias, nuestros bienes y nuestro derecho a permanecer en el territorio”, manifestaron los líderes comunitarios.
Los representantes insistieron en que niños, niñas, mujeres, adultos mayores y trabajadores del campo son población civil protegida por la Constitución, el Derecho Internacional Humanitario y los tratados internacionales de derechos humanos, por lo que señalaron que “ninguna estrategia de seguridad puede desconocer esa protección”.
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