Neymar le reclamó a la hinchada del Santos tras guiarlos a la victoria en Copa Sudamericana

Neymar volvió a la Copa Sudamericana y lo hizo a lo grande, con una gran demostración y dos asistencias para que el Peixe remontara 2-1 al Macará en Vila Belmiro.
“Siempre en mi carrera, por donde pasé, conseguí dar muchas asistencias (...). Quedo feliz de ayudar al equipo, sea con asistencias, sea con goles, y lo importante es salir con la victoria”, dijo Ney a la cadena internacional ESPN.
El equipo ecuatoriano sorprendió al abrir la cuenta a los cinco minutos por intermedio del uruguayo Franco Posse. Pero apareció Neymar.
A los 44 minutos habilitó a Gabigol Barbosa con un pase a las espaldas de la defensa ecuatoriana y éste hizo honor a su apodo y definió de zurda ante el achique del arquero Rodrigo Rodríguez.