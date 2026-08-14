Neymar le reclamó a la hinchada del Santos tras guiarlos a la victoria en Copa Sudamericana

Neymar volvió a la Copa Sudamericana y lo hizo a lo grande, con una gran demostración y dos asistencias para que el Peixe remontara 2-1 al Macará en Vila Belmiro. “Siempre en mi carrera, por donde pasé, conseguí dar muchas asistencias (...). Quedo feliz de ayudar al equipo, sea con asistencias, sea con goles, y lo importante es salir con la victoria”, dijo Ney a la cadena internacional ESPN. El equipo ecuatoriano sorprendió al abrir la cuenta a los cinco minutos por intermedio del uruguayo Franco Posse. Pero apareció Neymar. A los 44 minutos habilitó a Gabigol Barbosa con un pase a las espaldas de la defensa ecuatoriana y éste hizo honor a su apodo y definió de zurda ante el achique del arquero Rodrigo Rodríguez.

“Si hay una cosa que sé hacer es gol. Estaba buscando, estaba intentando”, festejó Gabigol, en el que fue su su centésimo gol en tres etapas con el Santos y el quinto en esta Sudamericana. El defensa William Arao a los 76’ anotó el segundo con toque corto tras un córner lanzado por Neymar, para darle una victoria exigua al Santos de cara a la revancha, el próximo jueves en los 2.600 m de altitud de Ambato.

“Pudimos tener un mayor resultado y nos daría mayor tranquilidad” por “el factor altitud”, admitió el DT del Santos, Cuca. Lea también: ¡4 récords Guinness para El Androide!: Erling Haaland recibió reconocimientos por sus marcas históricas

El reclamo de Ney a su hinchada

Tras el partido, Neymar se quejó del mal ambiente que se vive en Vila Belmiro y de cómo muchos hinchas presionan de más al equipo. En un momento cuando el juego estaba en desventaja para “El Peixe”, el astro brasileño levantó las manos hacia la tribuna pidiendo más aliento, sin embargo, algunos hinchas respondieron de forma negativa al gesto. “Lo que estaba queriendo decir es que solo estábamos perdiendo 1-0, y sé que los simpatizantes vienen sufriendo muchos años... pero si piensan así y vienen al estadio con mentalidad negativa, mejor que se queden en casa”, aseveró Neymar Jr en ESPN Brasil. “Le dije al que estaba arriba: en vez de pasártela criticando, todavía quedan 60 minutos por jugar, apoyen, incentiven. Después damos vuelta al partido, paro a tomar agua y está haciendo un corazón con las manos... Así es fácil ser de Santos, solo caemos bien cuando estamos ganando”, afirmó el creativo brasileño. Al ser consultado por el partido de cuartos de final de Copa de Brasil, el cual ubica al equipo dirigido por Cuca contra el Palmeiras en uno de los clásicos paulistas. La pregunta iba enfocada hacia el césped sintético del estadio de Palmeiras, algo que Ney criticó públicamente. “¿Ya están pensando en eso? Calma, que tenemos partido el domingo”, culminó. Santos con Neymar a bordo, enfrentará el domingo 16 de agosto al Vasco da Gama de los colombianos a las 2:00 p.m. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: