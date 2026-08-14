La colombiana Emiliana Arango arrolló a Venus Williams en Cincinnati

La colombiana Emiliana Arango asestó una rotunda derrota este viernes a Venus Williams en la primera ronda del torneo WTA 1000 de Cincinnati, impidiendo que la icónica tenista estadounidense lograra su primera victoria del año.

Arango, número 95 del ranking mundial, zanjó el choque por un doble 6-2 en solo 66 minutos de juego bajo un potente sol en Cincinnati (estado de Ohio). La antioqueña, que venció a la argentina Nadia Podoroska en la fase de clasificación, chocará en segunda ronda con la estrella polaca Iga Swiatek, flamante campeona el jueves del WTA 1000 de Toronto y quinta del mundo.

Williams, de 46 años, ya cayó en las últimas semanas en sus estrenos del WTA 500 de Washington y el WTA 1000 de Toronto y cuenta por derrotas sus 11 partidos jugados esta temporada en individuales.

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La ganadora de siete títulos de Grand Slam tiene previsto regresar a la cancha de Cincinnati para competir en los dobles femeninos en su reencuentro con su hermana Serena Williams, quien salió recientemente de su retiro.