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La colombiana Emiliana Arango arrolló a Venus Williams en Cincinnati

La antioqueña derrotó con autoridad a Venus Williams en Cincinnati y avanzó a segunda ronda, donde enfrentará a la polaca Iga Swiatek, quinta del mundo.

  • Emiliana Arango, de 25 años de edad, mostró superioridad ante la histórica Venus Williams. FOTO GETTY
    Emiliana Arango, de 25 años de edad, mostró superioridad ante la histórica Venus Williams. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 2 horas
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La colombiana Emiliana Arango asestó una rotunda derrota este viernes a Venus Williams en la primera ronda del torneo WTA 1000 de Cincinnati, impidiendo que la icónica tenista estadounidense lograra su primera victoria del año.

Arango, número 95 del ranking mundial, zanjó el choque por un doble 6-2 en solo 66 minutos de juego bajo un potente sol en Cincinnati (estado de Ohio). La antioqueña, que venció a la argentina Nadia Podoroska en la fase de clasificación, chocará en segunda ronda con la estrella polaca Iga Swiatek, flamante campeona el jueves del WTA 1000 de Toronto y quinta del mundo.

Williams, de 46 años, ya cayó en las últimas semanas en sus estrenos del WTA 500 de Washington y el WTA 1000 de Toronto y cuenta por derrotas sus 11 partidos jugados esta temporada en individuales.

Lea: La paisa Emiliana Arango se coronó campeona de dobles en el WTA 125 de Bastad

La ganadora de siete títulos de Grand Slam tiene previsto regresar a la cancha de Cincinnati para competir en los dobles femeninos en su reencuentro con su hermana Serena Williams, quien salió recientemente de su retiro.

Las hermanas, que han ganado 14 trofeos de Grand Slam en dobles y tres medallas de oro olímpicas, no compiten juntas desde el Abierto de Estados Unidos de 2022.

Frente a Arango, 21 años más joven, Williams no pudo imponer su poderoso saque y se condenó con un total de 40 errores no forzados, por 9 de la colombiana.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál fue el resultado del partido entre Emiliana Arango y Venus Williams?
Arango derrotó a Venus Williams por 6-2 y 6-2 en un partido que duró 66 minutos.
¿A quién enfrentará Emiliana Arango en la segunda ronda del WTA 1000 de Cincinnati?
Emiliana Arango enfrentará a la polaca Iga Swiatek

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