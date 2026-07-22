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Polémica con Neymar en Brasil: mientras Santos compitió en Sudamericana, Ney jugó al póker

Neymar Jr se quedó en Brasil y no viajó con la delegación del Santos hacia Venezuela para el partido por Copa Sudamericana. En un principio, la idea era que recuperara el estado físico; sin embargo, se le vio en otras actividades.

  • Se espera que Neymar juegue la vuelta ante UCV. FOTO: X Neymar
    Se espera que Neymar juegue la vuelta ante UCV. FOTO: X Neymar
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 58 minutos
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Tras la eliminación de Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo, Neymar volvió a Sao Paulo para preparar el segundo semestre de 2026 con su club, el Santos. La competición para el “Peixe” comenzó el pasado martes 21 de julio en la Conmebol Sudamericana, sin embargo, Neymar no viajó a la ciudad de Valencia en Venezuela, donde los dirigidos por Alexi Stival se enfrentaron a Universidad Central de Venezuela.

La razón oficial para la ausencia de Neymar en este compromiso fue por sobrecarga. El jugador brasileño ex Barcelona y PSG se quedó en la capital paulista para realizar trabajos de reacondicionamiento, ya que su lesión en la rodilla derecha lo molesta constantemente, no obstante, a “O Principe” se le vio en un torneo de póker en la ciudad, específicamente en el Golden Hall del Complejo WTC de Sao Paulo.

Que el máximo referente del equipo esté jugando póker el mismo día que Santos inicia su carrera por la Copa Sudamericana no caló muy bien en la Torcida Jovem y demás facciones de la hinchada del club blanquinegro. Es sabido que Neymar es un aficionado al póker y desde sus tiempos en Paris Saint Germain se conoció su participación constante en estos torneos.

El grueso del problema no es que le guste jugar al póker, es que lo haga justo cuando se preveía que estaría preparándose para volver de la mejor manera con su club. Con estas acciones toma más fuerza la teoría que surgió luego de la eliminación de la canarinha en la máxima cita orbital, que Neymar estaba pensando en el retiro debido a las constantes lesiones y problemas emocionales relacionados con las mismas.

Mientras Neymar se encontró en su partida de póker, Santos desplegó un fútbol efectivo en el estadio Polideportivo Misael Delgado y superó con creces a la Universidad Central de Venezuela, equipo donde milita el colombiano Edwin “Shirra” Mosquera. El Peixe ganó 4-1 con goles de Gabriel Bontempo, Gabriel Menino, Thaciano y Rony.

¿Cómo le ha ido a Ney en su vuelta a Santos?

Tras su regreso en enero de 2025 al Vila Belmiro, Neymar disputó 43 partidos, en los cuales anotó 15 goles y brindó 8 asistencias en todas las competiciones. Se perdió 46 partidos por lesión, producto de 9 percances sufridos en año y medio. Para muchos fanáticos, su salida del equipo sería una solución, otros aún esperan por la mejor versión de “O Principe”.

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¿Por qué Neymar no jugó con Santos en el partido de Copa Sudamericana ante Universidad Central de Venezuela?
Santos informó que Neymar no viajó al partido por una sobrecarga física. Según la versión oficial, el delantero permaneció en São Paulo realizando trabajos de reacondicionamiento debido a las molestias persistentes en su rodilla derecha.
¿Por qué generó polémica la presencia de Neymar en un torneo de póker?
La controversia surgió porque Neymar fue visto participando en un torneo de póker en São Paulo el mismo día en que Santos debutaba en la Copa Sudamericana. Parte de la afición consideró inapropiado que asistiera al evento mientras el club había informado que se estaba recuperando físicamente.
¿Cómo le fue a Santos sin Neymar frente a Universidad Central de Venezuela?
Santos ganó 4-1 como visitante ante Universidad Central de Venezuela. Los goles fueron anotados por Gabriel Bontempo, Gabriel Menino, Thaciano y Rony, en un partido en el que el equipo mostró un rendimiento efectivo pese a la ausencia de su principal figura.

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