Neymar es señalado de misógino en Brasil por comentario sobre el árbitro: “se despertó con la regla”

El brasileño Neymar, figura del Santos, se encuentra en el centro de una polémica tras realizar un comentario considerado sexista y misógino contra el árbitro Sávio Pereira Sampaio. El incidente ocurrió luego del triunfo del Peixe por 2-0 ante el Remo en una nueva jornada del Brasileirão, donde la actuación deportiva del atacante quedó totalmente eclipsada por sus declaraciones. Lea también: Así le fue a Neymar en su regreso a las canchas tras recuperarse de cirugía de rodilla, ¿llegará al Mundial 2026? La noche de Neymar fue de contrastes.A pesar de haber contribuido con una asistencia para el primer gol del encuentro, su jornada estuvo marcada por la irritación. Durante el partido, el jugador tuvo que lidiar con los cánticos provocadores de la hinchada visitante, quienes le gritaban “no va para la Copa”, aludiendo a sus recientes exclusiones de la selección nacional y la incertidumbre sobre su convocatoria por parte de Carlo Ancelotti.

La tensión para el atacante brasilero aumentó a los 40 minutos del segundo tiempo, cuando protagonizó un enfrentamiento físico con el mediocampista uruguayo Diego Hernández. Después de un forcejeo y discusiones, el árbitro decidió amonestarlo, una tarjeta amarilla que tiene graves consecuencias, pues se perderá el próximo clásico contra el Flamengo en el Estadio Maracaná. Finalizado el encuentro, con notable ofuscación, Neymar atendió a los medios y lanzó la frase que desató el escándalo. En su idioma utilizó la expresión: “Acordou de chico e veio assim pro jogo”.