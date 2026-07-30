“Ser homenajeado por el equipo de tu corazón es increíble”: Neymar ingresó al “olimpo” de Pelé en el Santos de Brasil

Cuando un hombre se mira a sí mismo en una estatua de algún metal tiene dos opciones: se convierte en narciso o se llena de nostalgia. En la primera opción se alaba a si mismo, saca pecho de sus logros. En la segunda, es consciente de lo que ha logrado pero, sobre todo, recuerda las cosas –buenas y difíciles–, que lo llevaron a estar ahí. El futbolista brasileño Neymar, quien a los 34 años parece encaminarse al final de su carrera profesional, eligió el segundo camino cuando el jueves, al llegar al Memorial de las Conquistas, el museo donde el Santos F.C. tiene expuestos sus títulos y a los referentes que han hecho parte de su historia –Pelé, por ejemplo–, encontró un busto con su rostro y una estatua suya.

¿Qué dijo Neymar sobre el homenaje que le hicieron en Santos?

No hay registro pero, seguro, cuando Neymar llegó al museo del Santos y vio el busto que le hicieron junto a una camiseta suya, una foto grande y una estatua de cera suya con el uniforme de Santos, el brazalete de capitán y un balón en la mano derecha, lloró de alegría.

El futbolista brasileño es un hombre emocional. En muchos momentos, tanto alegres, como tristes, se ha dejado ver en público con lágrimas en los ojos. Después, posó con su padre, quien ha sido su representante durante toda su carrera, junto al busto que le hicieron en el equipo de su vida.

En Santos se formó Neymar. Con el equipo que se volvió famoso en el mundo por ser la primera casa de Pelé, uno de los mejores futbolistas de la historia, debutó. Ahí tuvo noches increíbles en su juventud, que después lo llevaron a Europa. Al elenco blanco regresó en 2025, buscando recuperar nivel, después de pasar uno de los momentos más difíciles de su vida: la lesión de rodilla que casi lo deja sin Mundial en Norteamérica. Hubo mucha emoción en el momento. El futbolista escribió en su Instagram: “Ser homenajeado por el equipo de tu corazón es increíble. Hacer parte de la historia de Santos es un honor. Agradezco a Dios en primer lugar, a mi familia y a la nación santista que me acompañó desde mis primeros momentos”, aseguró.

Además, recordó que ha pasado momentos muy alegres en el club, con el que suma seis trofeos: tres campeonatos paulistas (2010, 2011, 2012); una Copa de Brasil (2010); una Copa Libertadores (2011) y una Recopa Sudamericana. El jugador, además, ha disputado 270 partidos con el Santos –es el equipo donde más jugó en su carrera. En ellos anotó 155 goles y dio 75 asistencias. “Gracias nación santista por tanto”, concluyó el futbolista brasileño.