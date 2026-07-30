“Ser homenajeado por el equipo de tu corazón es increíble”: Neymar ingresó al “olimpo” de Pelé en el Santos de Brasil

Cuando un hombre se mira a sí mismo en una estatua de algún metal tiene dos opciones: se convierte en narciso o se llena de nostalgia. En la primera opción se alaba a si mismo, saca pecho de sus logros. En la segunda, es consciente de lo que ha logrado pero, sobre todo, recuerda las cosas –buenas y difíciles–, que lo llevaron a estar ahí.
El futbolista brasileño Neymar, quien a los 34 años parece encaminarse al final de su carrera profesional, eligió el segundo camino cuando el jueves, al llegar al Memorial de las Conquistas, el museo donde el Santos F.C. tiene expuestos sus títulos y a los referentes que han hecho parte de su historia –Pelé, por ejemplo–, encontró un busto con su rostro y una estatua suya.