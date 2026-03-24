Néstor Lorenzo explicó por qué no convocó a Sebastián Villa: “No soy quién para juzgarlo”

La ausencia de Sebastián Villa en la actual convocatoria de la Selección Colombia volvió a encender el debate. En medio de su buen presente en el fútbol argentino, el extremo no apareció en la lista para los amistosos frente a Croacia y Francia, lo que llevó al técnico Néstor Lorenzo a romper el silencio.

En diálogo con RCN Radio y Caracol, el seleccionador argentino explicó que el jugador sí ha estado en el radar de su cuerpo técnico, pero que finalmente la decisión pasó por un análisis deportivo y de competencia interna. “Villa estuvo bloqueado por primera vez en todo mi proceso. En el bloqueo están más de 50 o 60 jugadores... pero después se hizo el análisis de la competencia que tiene y se decidió no convocarlo”, afirmó.

El entrenador también reveló que uno de los inconvenientes iniciales fue un tema administrativo. El jugador no contaba con visa, requisito clave para disputar los compromisos en territorio estadounidense. Sin embargo, aclaró que esta situación se resolvió, por lo que su ausencia definitiva obedeció a decisiones netamente futbolísticas.

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Lorenzo fue enfático al referirse al pasado judicial del atacante, un tema que ha marcado su carrera desde su paso por Boca Juniors. “Tenemos entendido que toda su parte legal está solucionada y no soy quién para juzgarlo, ahí no me meto”, aseguró el técnico, dejando claro que no existe un veto formal contra el futbolista.