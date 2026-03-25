“Hay jugadores que ya están instalados en el grupo y sabemos lo que nos pueden dar”: Néstor Lorenzo

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, habló en rueda de prensa sobre lo que será el duelo ante Croacia y Francia y también sobre la preparación de la Tricolor previa al Mundial. Para el entrenador es claro que “hay jugadores que ya están instalados en el grupo”, y sin importar si tienen minutos o no en sus clubes, harán parte de la lista para el Mundial. En este aspecto se refirió específicamente al tema de James Rodríguez, de quien además afirmó que está físicamente bien y de quien sabe qué le aporta a la Selección.

“Es importante que tengan buen presente en sus clubes, pero hay jugadores que ya están instalados dentro del equipo y con ese tiempo que vamos a tener de preparación previa, en la concentración para el Mundial, esperamos ponerlos a punto porque ya sabemos lo que nos van a dar y siempre han rendido con la Selección”, dijo. Sobre el duelo ante Croacia y Francia, dos protagonistas en Mundiales, el técnico mencionó que “a lo largo del proceso hemos tratado de probarnos con los grandes equipos, hemos jugado con los campeones de todas las confederaciones y acá es lo mismo: queremos competir y ver a qué altura estamos. Aspiramos a estar algún día en la posición de Francia o Croacia en los Mundiales, porque siempre buscamos mejorar, seguir creciendo y avanzar”.

En lo que sí enfatizó como negativo fue en el tiempo entre los partidos, ya que para Lorenzo jugar en menos de 72 horas no es lo adecuado. “Jugamos los dos partidos con menos de 72 horas de diferencia y es algo que no me gusta mucho porque seguro nos va a tocar que usar muchos jugadores y hacer muchos cambios, pero así están las cosas y la idea es ser lo más competitivos posibles ante dos grandes rivales con historia en los mundiales”. Finalmente, el entrenador recordó que “el último partido como equipo lo jugamos hace 4 meses, creo que la última fase de preparación para el Mundial que vamos a iniciar a mediados de mayo es la que nos va a dar la oportunidad para ir creciendo en la preparación, porque acá juntamos 26 jugadores con presentes distintos, pero el grupo es unido, el concepto es conocido y los jugadores asimilan bien lo que pedimos y todos están con la motivación de hacer historia y eso es lo que me tiene tranquilo”.