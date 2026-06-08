Estados Unidos le negó el ingreso a Omar Artan, árbitro somalí que iba a dirigir fase final del Mundial 2026

Una nueva polémica envuelve la previa del Mundial 2026. Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí que debía dirigir en la fase final de la cita orbital en Norteamérica, vio denegada su entrada en Estados Unidos, denunció este lunes 8 de junio un responsable somalí.
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Aún se desconocen los motivos de esta expulsión. Omar Abdulkadir Artan disponía de un visado en regla, indicó a la AFP Ciise Aden Abshir, alto asesor del Ministerio somalí de Juventud y Deportes, interrogado por la agencia internacional.