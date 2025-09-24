Nacional vs. Millonarios: la ficha que vuelve, el tema del técnico y el caso de Emilio Aristizábal

Atlético Nacional vive horas intensas antes del esperado clásico contra Millonarios, que se disputará este sábado a las 8:30 p.m. en el Atanasio Girardot. El equipo verdolaga, que viene de un triunfo alentador frente al Unión Magdalena, recupera a un jugador que puede marcar la diferencia: Marino Hinestroza.
El extremo, que había regresado de la última convocatoria con la Selección Colombia con una molestia física, ya trabaja con normalidad junto al resto del plantel y se perfila como una de las cartas ofensivas más importantes para Diego Arias, el técnico interino que ha tomado las riendas del equipo con serenidad y compromiso. La noticia no solo alivia al cuerpo técnico, sino también a la afición, que sabe de la capacidad de desequilibrio y verticalidad que aporta el vallecaucano.