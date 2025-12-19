Otro chicharrón para Medellín: el clásico Nacional vs. Millonarios que pondrá a prueba la seguridad en la Sudamericana

Medellín vuelve a quedar en el centro de una encrucijada que mezcla fútbol, orden público y decisiones políticas. Esta vez, el detonante es mayúsculo: el duelo entre Atlético Nacional y Millonarios por la ronda preliminar de la Copa Sudamericana, un partido a vida o muerte que definirá quién avanza a la fase de grupos del torneo continental. Pero más allá de lo deportivo, el verdadero desafío se juega fuera de la cancha.

El sorteo de la Conmebol determinó que este clásico colombiano, correspondiente a una fase preliminar que se disputa a partido único entre clubes del mismo país, se jugará en el Estadio Atanasio Girardot durante la primera semana de marzo. Y con esa designación llegó el problema: según el reglamento del ente rector del fútbol sudamericano, Atlético Nacional está obligado a permitir el ingreso de hinchada visitante.

Un tema espinoso, delicado y altamente sensible, sobre todo después de los lamentables episodios de violencia que marcaron el cierre de la final de la Copa BetPlay entre ambas hinchadas. Aquellos hechos encendieron todas las alarmas y llevaron a que, incluso en instancias definitivas del fútbol colombiano, se cerrara por completo la puerta a la presencia de aficionados visitantes. Ni siquiera en la final de la Liga BetPlay 2023-I hubo espacio para barras rivales.

Sin embargo, la Conmebol no deja margen de maniobra en este caso. Su reglamento de seguridad es claro: el club anfitrión debe garantizar la venta de boletería para el equipo rival. En cifras concretas, Atlético Nacional deberá disponer de al menos 2.000 entradas para hinchas de Millonarios, además de asignarles un sector exclusivo dentro del estadio, completamente separado de la afición local.

“El club anfitrión deberá disponer de un sector exclusivo para los seguidores visitantes, separado de los seguidores locales, con las respectivas medidas de seguridad, comodidad, salubridad, higiene, alimentos y bebidas”, establece de manera explícita la confederación sudamericana.