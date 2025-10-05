¿Quién es Kéner González, jugador clave en la clasificación de Colombia a octavos del Mundial Sub-20?

La celebración de su cumpleaños no podía ser mejor: Kéner González marcó el gol del empate 1-1 de Colombia ante Nigeria y aseguró el primer lugar del Grupo F en el cierre de la fase de grupos del Mundial Sub-20 en Chile, este domingo en el Estadio Fiscal de Talca. El capitán, que justo este 5 de octubre cumplió 20 años, nació en Balboa, Cauca. Su tanto llegó a los 51 minutos tras un potente remate de derecha en la entrada del área. Esta anotación fue un premio a su persistencia, ya que lo había intentado sin éxito en el primer tiempo debido a la excelente reacción del portero africano Aliyu Zubairu. Esta vez, el mediocampista de 1.78 metros, quien se autodefine como un “box to box” (volante con gran resistencia física y visión de juego que cubre todo el campo), tuvo fortuna y despejó el camino en un partido que se tornaba difícil, pese a que Colombia había generado méritos para irse en ventaja.

Este fue el cuarto gol con la camiseta tricolor de González, quien está a préstamo en el América de Cali, cedido por el Internacional de Palmira hasta junio de 2026. Debutó como profesional en la segunda división el 13 de mayo de 2023. Su anterior gol en el torneo fue ante Arabia Saudita.

Kéner González aporta goles y contención, como se aprecia en la jugada. FOTO GETTY

Un empate con sabor a liderato

Aunque el gol de González dio una ventaja parcial, el equipo perdió el control del juego después del festejo, permitiendo la reacción de los nigerianos. El arquero Jordan García se convirtió en figura al salvar su arco en varias ocasiones. El único remate que no pudo detener fue el penalti cobrado por Daniel Bameyi, en el que perdió un invicto de 265 minutos, luego de una mano de Yeimar Mosquera. Sin embargo, gracias al punto obtenido y al empate 1-1 de Noruega con Arabia Saudita en el otro juego de la serie, Colombia finalizó como líder del grupo con 5 puntos, mantuvo su invicto y avanzó a octavos de final.

¿Qué equipo será el rival de Colombia en octavos de final?

El próximo desafío para Colombia será el miércoles 8 de octubre ante Sudáfrica, que terminó segundo en el Grupo E, liderado por Estados Unidos. “Este fue un grupo durísimo, pero nosotros competimos en los tres partidos para ganar. Este fue el encuentro con más dificultades, aunque siempre fuimos al frente. Si fuimos primeros es porque tenemos argumentos”, comentó al final el técnico [César] Torres, quien seguramente deberá trabajar con su equipo para mejorar la definición y evitar los momentos de desconexión futbolística que les impidieron obtener una victoria que merecieron en la etapa inicial. Lea aquí: Ninguno había nacido en 2003... y ahora sueñan con la final del Mundial Sub-20