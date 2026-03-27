¿Arabia o Estados Unidos? ¿Cuál será el destino de Mohamed Salah tras anunciar salida del Liverpool?

Tras nueve temporadas de goles y títulos, la leyenda egipcia Mohamed Salah dejará el Liverpool al final del presente curso, anunció esta semana el vigente campeón de la Premier League, al informar del cierre de una era dorada en la historia de los Reds.
El técnico Jürgen Klopp había abandonado el barco en 2024, cuando ya no estaban el brasileño Roberto Firmino, que se fue un año antes, ni el senegalés Sadio Mané, que lo hizo en 2022. El colombiano Luis Díaz también se marchó en 2025.
Ahora le toca el turno a Mohamed Salah, la tercera pieza del tridente que llevó a los Reds a ganar todos los títulos, entre ellos la Liga de Campeones de Europa en 2019 y la Premier League en 2020.
Solo quedará el capitán neerlandés Virgil Van Dijk en una formación que volvió a reinar en Inglaterra el curso pasado, ya con Arne Slot en el banquillo.