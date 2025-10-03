¿Colombiano o el español Miguel Ángel Ramírez? Así avanza la elección del nuevo técnico de Nacional

Atlético Nacional está por anunciar cuál será su nuevo entrenador. Este jueves, el periódico El Colombiano consultó a fuentes del club que manifestaron que únicamente quedaban tres candidatos para el puesto.
“Sí habrá técnico antes de las próximas tres semanas. Ya se está negociando con los tres finalistas y vamos para adelante”, aseguraron.
Este viernes en la mañana hubo avances en el tema y dijeron lo siguiente: “Realmente estamos entre un colombiano y un extranjero, ojalá lo podamos nombrar pronto”.
Indagando con otras fuentes, desde el entorno del técnico español Miguel Ángel Ramírez nos confirmaron que Nacional lo había contactado con una propuesta en firme. Así que el último nombre extranjero que queda entre todas las hojas de vida analizadas es el del español, mientras que aún se desconoce el técnico colombiano que también llegó a esta instancia, aunque podrían ser Sachi Escobar o Luis Fernando Suárez.